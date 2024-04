/PREVENTIVNÍ RADY/ Vyluxovaný účet včetně kontokorentu a na kreditní kartě minus 50 tisíc korun. Jak je to možné? 65letá žena z Ústí naletěla podvodníkům. Falešný bankéř z ní přes telefon vymámil bankovní údaje a poškozená pak už počítala jen ztráty.

Ilustrační foto. | Foto: VLM

„Ženě na mobilní telefon přišel formou sms odkaz. Tento odkaz poškozená otevřela a následně se přes svou bankovní identitu přihlásila. Otevřelo se jí okno k potvrzení platby ve prospěch jedné z telefonních společností. Na toto již ovšem neklikla a z bankovní identity se odhlásila. Ihned poté jí ale volal údajný zaměstnanec banky, který jí sdělil, že banka zachytila neobvyklý pohyb na jejím účtu a jestli je to z její strany úmyslně,“ vylíčila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Paní si oddychla, že je banka takhle pohotová a sdělila údajnému úředníkovi, že to určitě není v pořádku a že to chtěla zrovna řešit. Falešný bankéř se jí vyptával z jakého telefonu to přišlo a ujistil jí, že již kolegové na tom pracují a ať se nebojí, že akci zablokují. Požádal ji o hodinu času.

„Následně začaly poškozené stále chodit potvrzovací sms zprávy z anonymního čísla. Poté, co se přihlásila do svého internetového bankovnictví přes počítač, tak se zděsila. Nejenom, že jí z účtu zmizely všechny peníze i s limitem kontokorentu, ale i na kreditní kartě, která je vázána k účtu je vyčerpáno 50 tisíc korun. Okamžitě kontaktovala svou banku. Ta jí ovšem sdělila, že určitě nic s jejím účtem nedělala a že ti, co jí volali, tak určitě z banky nebyli,“ dodala policejní mluvčí.

Okradených lidí přes internet či bankovnictví v chytrých telefonech přibývá, potřeba je obezřetnost. "Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje k bankovním účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje, která se nikomu nesdělují," říká policie a dodává: "Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Pokud se vám již skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav."

Preventivní rady, jak se zachovat:

- Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

- Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

- Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

- Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

- Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

- Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

- Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) zdroj: PČR