Martin Košťál dnes 08:42

Nebylo času nazbyt. Zraněné dítě v autě a potřeba ho co nejrychleji dopravit do nemocnice. Řidič, který letěl Ústím 85 km/h, měl ke své rychlé jízdě vážný důvod. Policisté byli tolerantní a muže na majáčky doprovodili do špitálu.