Policisté, hasiči i záchranáři zasahovali v sobotu 20. dubna na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Byl na něm muž, který chtěl spáchat sebevraždu.

Benešův most v Ústí nad Labem. Ilustrační foto | Foto: archiv

Na železný Benešův most v Ústí nad Labem muž vylezl krátce před 17. hodinou. „Na místo přijel policejní vyjednávač ze zásahové jednotky, který s mužem hodinu rozmlouval. Nakonec jej od úmyslu spáchat sebevraždu odradil,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že si muže poté, co jej z mostu sundali hasiči, převzali zdravotníci. Převezli jej do nemocnice. Během zásahu byl přibližně hodinu most z obou směrů uzavřený.

Opilý chtěl skočit z Benešova mostu pod vlak. Skončil na záchytce

V posledních dnech je to již druhý podobný případ. U člověka na oblouku mostu totiž zasahovali ústečtí strážníci ve čtvrtek v podvečer. I tehdy muž, který také chtěl spáchat sebevraždu, skončil v péči zdravotníků.