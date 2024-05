Josef Vaněk žije v Malečově. V Chabařovicích má malou firmu s třemi kamiony. Jednoho nevlídného listopadového večera v roce 2021 jel tento 41letý muž z depa v bývalé ocelárně osobním autem, a přitom se střetl s cyklistou. Vaněk se o něj postaral do příjezdu sanitky, později mu koupil nové kolo. I když si cyklista z nehody neodnesl vážnější šrámy a Vaňka nežaloval, léčil se s palcem a slezinou tak dlouho, že Vaněk musel před soud. Následky nehody státní zástupce kvalifikoval jako ublížení na zdraví z nedbalosti a součástí ročního trestu, podmíněně odloženého na 2 roky a 4 měsíce, bylo i zabavení řidičáku na stejně dlouhou dobu.

Josef Vaněk z Ústecka nemůže kvůli sražení cyklisty řídit, se soudy se ale dohaduje, jestli jen osobní auta, nebo i kamionZdroj: Deník/Jaroslav BalvínNa papírech je přitom Vaněk závislý: jízda kamionem živí nejen jeho, ale i jeho rodinu a firmu. Někdejší soudce ústeckého okresního soudu Martin Šámal ho však podle dostupných informací při odůvodnění rozsudku uklidnil s tím, že mu na dva roky a 4 měsíce bere jen oprávnění na „béčko“. Že tedy nemůže jezdit osobním autem, ale kamionem jezdit může. Vaněk tedy dál řídil svůj tahač. Ale ouha, magistrát mu oznámil, že nemůže řídit ani kamion a ať odevzdá řidičák.

Soudce Šámal, který dnes předsedá soudu v Chomutově, se v odůvodnění rozsudku pravděpodobně spletl. Vaněk se kvůli tomu dostal do složitého justičního kolotoče, a dnes si ho mezi sebou předávají i další soudci. Výdaje za advokáty se jen přidávají k těm za leasing na náklaďáky a chod firmy, pro kterou Vaněk už raději nejezdí. „Už pomalu nemám na rohlíky,“ líčí zkroušený muž. Je přitom velmi pravděpodobné, že kdyby měl o tom, jestli kamion řídit může, nebo ne, jasno hned od začátku, zařídil by se už tehdy jinak, a případ by se tak nevlekl.

Podle Josefa Vaňka se při prvním rozsudku 7. září 2022 u okresního soudu v Ústí státní zástupce i soudce Šámal vyjádřili na záznam tak, že je nesmysl, aby mu zakazovali i „céčko“ na náklaďák, když ho živí, a s kamionem nic nezpůsobil. „Soudce mi doslova vysvětloval: já vám céčko zabavit nechci, protože vás živí. Já vám zabavím pouze skupinu B a B1, to znamená, že nemůžete řídit osobní vozidla. A řekl mi ještě, že mi nezabaví ani áčko. A abych si pořídil mopeda, abych se měl jak dostávat do práce,“ dodává Vaněk.

Jak mu soudce řekl, tak se šofér zařídil. Pak mu ale přišel dopis z ústeckého magistrátu, ať odevzdá řidičák. „Byl jsem tam osobně s tím rozhodnutím ze soudu. Řekl jsem, že řidičák nemůžu odevzdat, protože ho potřebuji k řízení kamionu. Ale paní za okénkem mi řekla, že to neexistuje, a že když jsem přišel o béčko, automaticky přicházím i o céčko,“ vypráví Vaněk. Na magistrátu řidičák nenechal, později raději zaplatil pokutu. Po poradě s právníkem se ale pokusil obnovit řízení, aby si ujasnil výrok soudu.

Jednání řídil už nový soudce Josef Šíp. Obnovu řízení odmítl s tím, že nejsou žádná nová skutková zjištění. V usnesení z 5. června 2023, které má Deník dispozici, stojí mimo jiné toto: „Byť v posuzovaném případě soud trest zákazu činnosti ukládal s přesvědčením, že odsouzený nepozbude řidičské oprávnění skupiny C, pak trest plní svůj účel, neboť došlo k pozbytí řidičského oprávnění skupiny B a B1 přesně tak, jak soud zamýšlel… Skutečnost, že s pozbytím tohoto oprávnění zákon o silničním provozu spojuje další sekundární sankční následek, pak není v rozporu s účelem uloženého trestu, ale pouze průvodním jevem, plynoucím ze zákona.“

Podobné právnicky formulované věty jde obecně intepretovat těžko, tyto konkrétní pak ještě hůře. Soudce Šíp však jimi nejspíš říká, že Šámalův rozsudek byl napsaný dobře. Akorát že sám soudce při jeho vyhlašování nevěděl, že ze zákona zároveň vyplývá, že když člověk přijde o béčko, přichází rovnou i o céčko. Hlavní potíž je pak v tom, že o tom soudce nejspíš při zdůvodňování rozsudku mylně informoval i Vaňka. Deník se pokusil soudce Šámala kontaktovat s dotazem, zda se k tomu chce vyjádřit, do uzávěrky neodpověděl. Obecně ale asi i v případě, kdy zákon chybně interpretuje soudce, platí i pro laika, kterému soudce radí, okřídlená formulka, že neznalost zákona neomlouvá.

Vaněk si i z Šípova rozhodnutí odnesl přesvědčení, že předchozí Šámalův verdikt platí. Pak ho ale v kamionu dvakrát zastavila dopravní policie, „poslala to dál“, a obžalovali ho za maření úředního rozhodnutí. Verdikt soudkyně Lenky Kobrlové v této věci padl 14. května, Deník má k dispozici jeho audiozáznam. Za řízení náklaďáku v listopadu a prosinci 2023 Vaněk od soudkyně dostal trest 250 hodin obecně prospěšných prací a další zákaz činnosti (tedy další zabavení řidičáku) na 2 roky. Soudkyně to zdůvodnila tím, že mu dřívějším rozsudkem uložili trest zákazu řízení motorových vozidel B1 a B.

„Přičemž z toho vyplývá i pozbytí řidičských oprávnění pro ty skupiny vozidel, které jsou podmíněny řidičským oprávněním pro skupiny B1 a B,“ upozornila soudkyně a nejspíš pak měla na mysli právě skupinu C. Soudkyně komentovala i předchozí rozhodnutí okresního soudu v Ústí. „Ano, uznávám, že v rámci odůvodnění rozsudku došlo k tomu, že soudce řekl větu, která nebyla v souladu se zákonem,“ zmínila Kobrlová. „Sice chápu, že jezdíte s náklaďákem. Nicméně existuje možnost najmout si řidiče,“ poradila soudkyně.

Vaněk si ale proti jejímu rozhodnutí plánuje podat odvolání. A to i kvůli tomu, že najímat dalšího řidiče je pro něj likvidační. „Na autech mám přes 200 tisíc leasing. Žili jsme s přítelkyní jen z mé výplaty,“ popsal muž. „Když přestanu splácet, seberou mi auta a přijdu o peníze, které jsem už zaplatil. Pořád splácím, ale pomalu už nemám na rohlíky,“ dodal Vaněk, který nyní čeká na to, jak jeho zapeklitý případ dopadne u krajského soudu.