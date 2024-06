Proto v případech, kdy hlídky městské policie na takovýto nešvar narazí, okamžitě ho nahlásí svému operačnímu středisku. To na místo vysílá pracovní četu alternativně odsouzených s „multikárou“ a pracovním náčiním.

„Pod dohledem zaměstnance oddělení prevence kriminality tyto brlohy zpravidla zlikvidují a nepořádek odvezou do sběrného dvora. Bezdomovci jsou po řádném poučení z místa vykázáni,“ dodal zástupce Novotný.

S problémem se stále častěji potýkají i městské obvody, například na Severní Terase, nebo stále častěji v obvodu centrálním. Podle zdejšího starosty Tomáše Kirbse jsou současní bezdomovci neustále se opakujícím problémem, který se neustále stěhuje z místa na místo. „Z jednoho místa je strážníci vykážou a oni se přestěhují jinam. S tím souvisí i další doprovodné trable, tedy shromažďování nejrůznějšího harampádí a odhozeného odpadu,“ přiblížil starosta.

Dokonce se obvod a strážníci dostali do situace, kterou nelze, než pojmenovat Pod svícnem je největší tma. „Uhnízdili se v ulici Na Nivách, kde se nachází nově zrekonstruovaná služebna městské policie, doslova na dohled vzniklo doupě pro několik lidí bez domova,“ líčil Kirbs.

Za mnohem vážnější ovšem vedení obvodu i jeho úředníci považují stahování bezdomovců a dalších pochybných existencí během stále teplejších dní na centrální náměstí v centru Ústí nad Labem. Zde pak posedávají na lavičkách, v opilosti nebo dokonce pod drogami pokřikují na kolemjdoucí a obtěžují je. „Řešíme to s městskou policií, naše úřednice ze sociálního odboru se jim snaží nabídnout nějaké normální přístřeší a další pomoc. Jenže tihle je posílají sprostě kamsi, jsou na ně agresivní a nadávají jim. Jejich agresivita přitom roste,“ líčil starosta Kirbs s tím, že na nich je vidět, že si tento způsob života vybrali a o pomoc nestojí.

Jeho slova potvrzují poznatek městské policie, která si v minulosti povšimla, že nová generace bezdomovců je mnohem mladší než někdejší senioři po padesátce, kteří spadli na dno kvůli ztrátě zaměstnání a z podobných důvodů. „Dřív to bývali padesátníci, šedesátníci. Zatímco dneska je jim něco mezi 25 až 35 lety věku. Bývají agresivnější, jednání s nimi je mnohem složitější, často se s nimi ani nelze pořádně dohodnout. Do toho alkohol, nebo dokonce drogy, což také příliš ke zlepšení komunikace nepomáhá,“ zopakoval zástupce ředitele městské policie Novotný.

Většina z nich také odmítá pomoc charitativních organizací. Jak vysvětlila před časem vedoucí azylového domu Samaritan Vendula Kryštofová, která s lidmi v krizi a bez domova pracuje, takové prý lze najít všude, nejen u nás, ale i v zahraničí. „Svou cestu si vybrali, mají a budou mít jinak poskládané hodnoty. Zrovna tenhle způsob života má pro ně cenu a smysl. Na ulici se vždycky někdo najde,“ řekla v rozhovoru pro Ústecký deník.

Prý se do azylového domu nesnaží dostat za každou cenu, ani by to nemělo cenu. „Vnímám naši roli v tom, že když se člověk rozhodne žít na ulici, v rámci našich terénních výjezdů se o něj postaráme. Aby nepůsobil odpudivě, nepřenášel infekční choroby, abychom s ním promluvili o slušném chování vůči ostatním. Náš cíl je nějak je zabezpečit. U každého trvá jinak dlouho, než s ním navážeme důvěru,“ vysvětlovala s tím, že někdo jejich služby využije okamžitě, za jiným dochází půl roku i déle, než se rozhodne vyhledat pomoc. „Nikdy se nedá říct dopředu, jestli ta práce s někým v terénu má, nebo nemá smysl,“ dodala.

