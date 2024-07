Na ulici před tamní hospodu přijela nejprve jedna sanita a následně druhá. Ta ošetřila ženu, který když uviděla pořezaného muže, tak dostala epileptický záchvat. „Ošetřena byla ještě žena, která při úklidu místa od krve uklouzla a poranila si hlavu,“ řekl mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník. Proč se muž pořezal, není známo. Podle dostupných informací jde o psychicky nemocnou osobu.

Není to tak dávno, co se v centru Ústí stal podobný případ. Muž si tam prořízl hrdlo, všude bylo hodně krve. Život mu pomohli zachránit policisté, kteří byli u události jako první. Záchranáři následně muže převezli do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.