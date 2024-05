K tragické události došlo jedné noci v září 2021. Žena si drogu šňupla kolem půlnoci. Asi ve dvě ráno začala mít křeče a postupně zkolabovala. Senát to mohl sledovat na kamerovém záznamu z hotelového wellness, kde se mezi 2. a 4. ráno příliš nedělo. K tíži obžalovaného. „Zcela bezvládné poškozené neposkytl pomoc,“ konstatoval předseda Martin Majchrák.

Muž až před půl pátou ráno konečně zavolal záchranku. Ženu odvezli do děčínského špitálu, kde po týdnu zemřela v příčinné souvislosti s požitím pervitinu. „Byla prokázána toxická hladina metamfetaminu,“ konstatovala soudní znalkyně z oboru lékařství Andrea Vlčková, podle níž poškozená utrpěla otok mozku, vdechla zvratky a měla i orgánové komplikace.

Senát zvažoval kvalifikovat čin jako vraždu. V případech, kdy je člověk přítomen boje o život, má totiž zákonnou povinnost pomoct. Byť by to mělo být jen o zavolání záchranky. To také bylo to jediné správné, co měl udělat Roman O. Ačkoli se snažil ženě pomoct kříšením studenou vodou, byla už ve stavu, kdy jí mohly pomoct jen přístroje a lékaři.

Senát nakonec netrestal za vraždu v nepřímém úmyslu, ale „jen“ za podání drogy s následkem smrti. Soud zohlednil, že se obžalovaný ženě snažil pomáhat aspoň jako laik. A také to, že i muž sám byl pod vlivem pervitinu, a nebyl si tedy stoprocentně vědom toho, co dělá, nebo nedělá. „A sice pozdě, ale nakonec tu záchranku zavolal,“ připomněl Majchrák.

Polehčující okolností bylo Romanovi O. také to, že byl dosud trestně bezúhonný. A to v už pokročilém věku.

Podle esemesek, které si před osudným večírkem v děčínském hotelu dvojice psala, bylo zjevné, že v plánu je pořádný drogový večírek. „Budeme sněžit, připrav si rypáček, pojedeme jak vysavač,“ psal ženě Roman O. Poškozené naměřili 2 300 nanogramů pervitinu na mililitr krve. A už množství nad 1 000 nanogramů se označuje jako smrtelná dávka.

Zemřelá nebyla jediná mladá žena z Ústeckého kraje, s kterou si Roman O. v létě 2021 užíval sex i pervitin. Ať už v děčínském hotelu, kde tehdy pracoval jako manažer, nebo třeba v autě v ústeckém Krásném Březně. Několik mladých žen, se kterými se seznamoval na internetové stránce Amatéři, v procesu také svědčilo.

Jedenáct let ve věznici s ostrahou není jediný trest pro Romana O. Musí také zaplatit stovky tisíc pozůstalým. Soud ale jednotlivým členům rodiny nepřiznal celé požadované částky. A to vzhledem k tomu, že žena si pervitin vzala dobrovolně, a na své smrti se tak sama podílela. Se zbytkem nároků se tak pozůstalí, ale i pojišťovna musí obrátit na civilní soud.

