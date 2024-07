Pod drobnohledem reportéra Ústeckého deníku se v úterý dopoledne ocitl právě novopředlický asistent prevence kriminality Marek Husák. Zaměstnává ho ústecká městská policie, už v roce 2012 uspěl na výběrovém řízení. Nemá maturitu, nejde o hotového strážníka, který má i více pravomocí, přesto jsou za jeho prací výsledky a také díky němu se Nové Předlice za poslední roky mění k lepšímu a lidé tam v drtivé většině případů začali žít jako lidé.

„Tehdy mi to doporučil známý a vlastně už dvanáct let dohlížím na celou lokalitu. Jsem hlavně na obchůzkách a když zahlédnu problém, snažím se ho vyřešit. Z praxe už vím, že většinou se dá mluvit s každým, pokud s ním jednáte normálně. Když začnete na někoho řvát, pohoříte,“ začal Marek Husák poodhalovat svoji práci s tím, že třeba u častých slovních konfliktů je zapotřebí vyslechnout vznik problému a následně najít východisko a poradit.

close info Zdroj: Deník/Jan Pechánek zoom_in Asistent prevence kriminality v Nových Předlicích Marek Husák.

„Třeba nedávno tu proběhla velká hádka, která se nakonec obešla bez policejních hlídek. Podařilo se mi situaci uklidnit a vyřešit, za chvíli byl klid. Občas něco takového je, ale čím dál méně. Víte, oni si lidé často myslí, že je tady divočina, bitky, plno feťáků, ale takhle to tu bylo možná v minulosti. Některé ruiny jsou dnes zbourané, další půjdou dolů a řada domů je opravená. To je současná realita Nových Předlic, dobré věci zde lidé už z principu vidět odmítají,“ vysvětlil Husák.

S reportérem Ústeckého deníku přeci jen ale chodil i kolem menších skládek a hlavně okolo negativně proslulých garáží v Marxově ulici. Březnová kontrola poodhalila několik lidí, kteří v garážích plných odpadků stále ještě přebývali, brzy má ovšem dojít k demolici. „Ty garáže jsou fakt největší hrozbou. Srovnají je se zemí a bude po nich, místo toho vznikne dost zeleného místa, jen dobře,“ poukázal dál.

Odpověď na otázku, zda i on má podíl na zlepšené situaci, Husák skromně přešel. „Spíš je to o tom, že jsem místní a znám tu každého, oni zase znají mě, vědí, ke komu patřím. Snad mám i nějaký respekt. Samozřejmě jsou situace, kdy se mi něco nepovede vyřešit, občas někdo neuposlechne, to pak volám hlídku strážníků, kteří si věc přebírají,“ pokračoval jednatřicetiletý muž. Směny má vždy ranní, každý všední den od sedmi do půl čtvrté.

Jeho práce ovšem nespočívá jen v řešení konfliktů a pochůzkové činnosti. Během školního roku hlídá u přechodu, aby se dětem nic nestalo, rovněž spolupracuje s místní základní školou, záškoláky z ulic posílá zpátky do lavic. Ty, kteří neuposlechnou, si následně bere pod bedra Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Jak vypadá situace ohledne garáží v Marxově ulici? Podle ústeckého radního Michala Mohra (SPD), který má na starost vyloučené lokality, již je první část garáží v Nových Předlicích převedena na město a připravuje se jejich demolice. „Ve zbývající části jsme nyní v dokončení řešení pěti garáží a dohledáváme zatím neúspěšně jednoho majitele,“ řekl Michal Mohr ve středu Ústeckému deníku. Po kompletním zbourání vznikne v místech prázdný zelený prostor, jednou z možností je podle představitelů města vznik nového parku.

Podle zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného je u takových asistentů prevence kriminality důležité, aby znali míru, kdy problematiku vyřešit a kdy naopak zavolat hlídku. „Nutnou podmínkou takových asistentů je znalost místní komunity. Marek u nás je už spoustu let a ví, co si může dovolit a co naopak nesmí. Jsme s ním spokojení, proto jsme si ho ponechali,“ doplnil Novotný.

Takových asistentů prevence kriminality má městská policie tři. „Máme Marka v Předlicích, jednu holku na Střekově a jedna holka slouží na dětském dopravním hřišti v Krásném Březně. Osvědčili se, jsou zapotřebí, patří mezi naše zaměstnance, ale nejsou to strážníci. Ovšem prochází různými školeními,“ podotkl Jan Novotný.

Jednou z podmínek stát se strážníkem na plný úvazek je maturitní zkouška. Do té se zatím Marek Husák příliš nehrne, přestože by nad nováčky vyčníval neocenitelnými zkušenostmi. „Už mi studium bylo nabídnuto, ale přeci jen jsem ze školy déle, momentálně nevím. Každopádně teď změnu práce neplánuji,“ ujistil své nadřízené předlický asistent prevence kriminality.

Zajde také na pivo s místními? Prý moc ne. „Ono tu na pivo moc lidí nechodí, je drahé, většina lidí je doma. Také mimo práci se ale snažím s místními mluvit a některým třeba i vysvětlit, že je lepší chodit do zaměstnání, než se flákat,“ uzavřel Marek Husák.

