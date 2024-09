Letitá daňová poradkyně a začínající advokátka Marie Huspeková se dohodla s klientkou, že jí pomůže od dluhů. Klientka jí poslala do úschovy kolem 200 tisíc, které jí půjčil partner a měly jít na umoření největších a nejakutnějších pohledávek. Ženě však zakrátko obstavili výplatu a bankovní kartu. Bylo to kvůli tomu, že si advokátka z jejího účtu peníze vybírala anebo posílala na svá konta, místo aby řešila klientčiny exekuce. To je v kostce příběh zpronevěry, za kterou dnes ústecký krajský soud pravomocně odsoudil ústeckou advokátku k peněžitému trestu 152 tisíc korun.