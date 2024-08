Svého 53letého známého zavraždil 38letý Josef Kadlec. U Krajského soudu v Ústí nad Labem za to dnes dostal trest 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Nikdo se neodvolal, rozsudek je tedy pravomocný. Podle informací Deníku vrah prohlásil vinu, dokazování tedy neprobíhalo, a nejsou tak zjevné detaily útoku ani vrahova motivace a okolnosti jeho vztahu k poškozenému.

Jak vyplývá z obžaloby, kterou má redakce k dispozici, k incidentu došlo 15. října 2023 kolem půlnoci, kdy se Kadlec po příchodu na pokoj začal hádat se spolubydlícím. Netrvalo dlouho a začal ho jako zběsilý, a to nejspíš dokonce dvěma noži, bodat a řezat, a to i velkou intenzitou do horní poloviny těla včetně hlavy. Způsobil mu tak nejméně 92 ran, kdy některé z nich šly až ke kostem.

Útok trval kolem 20 minut, většinu z toho času přitom za plného vědomí vrahovy oběti. Muž nakonec zemřel kvůli rozvinutému otoku mozku. Za vraždu provedenou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem Kadlecovi hrozilo patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Nejspíš to bylo především přiznání, které ho ochránilo ještě před vyšším trestem, než mu senát udělil. Muži neuložili žádné léčení či detenci, svůj hrozný čin tedy s největší pravděpodobností nespáchal kvůli duševní nemoci, ani v těžké opilosti či zdrogovaný.

Zatímco loňské vraždy ústecký krajský soud postupně řeší, policisté vyšetřují ty letošní. Zatím poslední z nich se stala v červenci v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku. 56letý muž tam podlehl bodnořezným zraněním, kvůli nimž zadrželi 21letého muže. K další vraždě v červenci došlo zkraje prvního prázdninového měsíce na Teplicku. 52letý muž podlehl střelným zraněním, za kterými nejspíš stál 55letý muž.

„Do současné doby v Ústeckém kraji od začátku roku 2024 evidujeme jedenáct zvlášť závažných zločinů, z nichž ve čtyřech případech se jedná o dokonanou vraždu,“ shrnul na počátku prázdnin mluvčí krajské policie Kamil Marek s tím, že v dalších pěti případech šlo o pokus a ve dvou dokonce i o přípravu. „Ve všech zmíněných případech je policejnímu orgánu známa totožnost pachatelů těchto trestných činů,“ dodal mluvčí.

