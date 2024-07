Janni Vorlíček dnes 12:58

Celkem 75 gramů marihuany, 1,6 gramu MDMA (extáze) a 0,8 gramu metamfetaminu, tedy pervitinu. To vše během dvoudenní preventivní akce, cílené především na účastníky 3. ročníku hudebního festivalu Under the Bridge, odhalily hlídky ústeckých celníků. Zkontrolovaly přitom 132 automobilů. Zmiňovaný drogový kontraband našly ve dvanácti z nich.