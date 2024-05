Vykradači aut skončili v poutech. Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 46 a 45 pro trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci ve spolupachatelství. Obvinění během zhruba šesti týdnů společně vykrádali auta na Severní Terase.

Policie ČR. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

V některých případech se ale i vydávali na samostatné výpravy do zahrádkářské kolonie na Ovčím vrchu, kde ze zahrad nebo zahradních domků odcizili vše, co jim přišlo pod ruku. „V těchto výpravách byl aktivnější o rok starší pachatel, který už má z minulosti vroubek v trestním rejstříku,“ přiblížila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Odhadovaná škoda se pohybuje kolem 35 tisíc korun. Staršímu z obviněných hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let, vzhledem ke kriminální minulosti byl vzat do vazby. Mladšímu z pachatelů hrozí trest o rok nižší.