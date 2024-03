Zachtělo se mu dřeva, ale ke kácení na Mariánce neměl písemné povolení

Kácel stromy a řezal dřevo, až třísky lítaly. Na tom by nebylo nic divného, kdyby to dotyčný drvoštěp nedělal na cizím pozemku v Dobětické ulici. Neboli příjezdové cestě na Maránskou skálu v centru Ústí nad Labem. Tam ho také čapla v sobotu dopoledne hlídka ústecké městské policie, která sem dorazila na občanské upozornění, poskytnutému telefonicky operátorům tísňové linky 156. Na správné místo by je ostatně tak jako tak navedl zvuk motorové pily, který se šířil po okolí.

Posekané zabavené dřevo na Mariánské skále v Ústí. | Foto: MP Ústí n. L.