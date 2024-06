Jejich celková hodnota v koncové distribuci by byla nejméně 1,5 milionu korun. Mimo to i různá množství kokainu, klefedronu, mefedronu a marihuany. V hotovosti a na bankovních účtech zajistili přes 6,5 milionu korun v korunách, eurech a bitcoinech. Zajistili také pět automobilů a dva domy, počítače a mobilní telefony. To jsou výsledky operace NPC s krycím názvem FIT, prováděné proti zločinecké organizaci operující po celé republice včetně Ústeckého kraje. Část této skupiny se dokonce pohybovala na vrcholové úrovni v silových sportech, přičemž k prodeji využívali prostředí posiloven.

Jak vysvětlila mluvčí centrály Lucie Šmoldasová, její kolegové provedli 19 domovních prohlídek a 16 prohlídek jiných prostor. "Úkony trestního řízení jsme prováděli na šesti místech v České republice, konkrétně v Olomouckém, Jihomoravském, Ústeckém a Středočeském kraji i v Praze. Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtrnácti lidí obviněných z neoprávněného nakládání s drogami a anaboliky pocházejícími z nelegální produkce," informovala.

S tím, že hlavní obviněný podle zjištění kriminalistů vytvořil organizovanou zločineckou skupinu zaměřenou na obchodování s nelegálními návykovými látkami a anaboliky postupně, přičemž měla operovat nejméně od začátku roku 2021. "Obvinění za držení a užívání anabolik bylo sděleno i lékaři, kterému je dále kladeno za vinu, že po předchozí dohodě bez lékařského předpisu a medicínských důvodů, za účelem další distribuce, prodal členům skupiny větší počet balení léku Xanax v hodnotě dvacet tisíc korun. Účinnou složkou léku je psychotropní látka alprazolam," přiblížila mlučí NPC Šmoldasová.

Čtyřem členům skupiny, kterou policie v polovině června zadržela, vyšetřovatelé kladou za vinu, že padělky oficiálních léčiv s hormonálním účinkem neoprávněně přechovávali a poštou odesílali dalším distributorům v různých částech Česka. Zároveň padla obvinění z obchodování s omamnými a psychotropními látkami ve velkém rozsahu, konkrétně s mefedronem, kokainem a metamfetaminem. O tyto drogy podle zjištění policie skupina rozšířila portfolio své nabídky před necelým rokem.

"Šéf skupiny a jeden z obviněných jsou vyšetřováni vazebně, další tři mají dohled probačního úředníka a zákaz vycestovat, ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. Není vyloučeno zahájení trestního stíhání dalších osob, které se na trestné činnosti podílely," dodala Šmoldasová.