Janni Vorlíček dnes 11:33

Do ulice V Klidu na Severní Terase v Ústí nad Labem na žádost operačního střediska vyráželahlídka městské policie. Na tísňovou linku 156 odtud totiž lidé telefonovali, že za domem číslo dvanáct leží na louce muž, který zřejmě potřebuje pomoc. Když strážníci dojeli na místo, na louce skutečně už z dálky uviděli muže, který ležel na zádech. Když došli přímo k muži a ptali se ho, co se mu stalo a zda nepotřebuje nějakou pomoc, dotyčný nijak nereagoval. Po chvíli dostal křeč do celého těla, otočil oči směrem nahoru a od pusy mu šla pěna.