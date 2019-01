ÚSTÍ NAD LABEM - Slavná moravská folkrocková skupina Kamelot, kapela zpěváka a písničkáře Romana Horkého, která se v začátcích proslavila hitem Zachraňte koně, se chystá slavit 25. narozeniny. Ještě dřív, už v sobotu 25. srpna, zahraje v Ústí v Letním kině na festivalu Labské léto.

Hitový Kamelot slaví 25 let | Foto: EMI Czech

“Výročí oslavíme vydáním alba 25 hitů k 25 letům Kamelotu, navíc nabídne i bonusy,“ slíbil Roman Horký.

Otázka Jak trávíte léto? ho ale moc nenadchla. „Pořád hrajeme, jinak to nejde. My, kteří vyděláváme víc než milion korun ročně, děláme pořád jen na DPH a na daně. Je lepší emigrovat někam mezi divochy,“ povzdechl si. „A nejlepší je to dnes v kriminále. Člověk tam nic nemusí dělat, kouká se na televizi i vycházky dostane…“

Historie brněnského Kamelotu se začala psát už v roce 1982 – a vždycky to bylo hlavně o kytarách, o písničkách a o energii. Kamelot se přitom nedá úplně přesně zařadit do nějaké žánrové krabičky. „A je to asi dobře,“ konstatoval autor jejich biografie na stránkách www.kamelot–brno.cz.

Kamelot si od začátku vytvořil vlastní styl a zvuk. „Přesto, nebo možná právě proto, je jeho repertoár až překvapivě barevný, pestrý,“ soudí autor životopisu skupiny. Kapelou prošlo tolik muzikantů, že se někteří mezi sebou ani neznají. V současnosti skupinu tvoří Roman Horký - kytara, Marek Dráb - kytara, Jiří Meisner - basa, Pavel Plch - bicí, Miloš Hollan - zvuk a Dalibor Klusáček - technika.

Za čtvrtstoletí stihla kapela vydat 21 úspěšných alb a odehrát tolik koncertů po ČR, že už je dnes nikdo nespočítá.

Na zatím poslední album Modrá Planeta tedy naváže výběr hitů. Co z něj v Ústí zahrají? To uvidíme, uslyšíme…

Labské léto 2007, sobota 25. srpna, začátek ve 12.00 hodin

Na pátem ročníku festivalu pro celou rodinu, který pořádá Hitrádio FM Labe, letos zahrají: Mňága a Žďorp, Ready Kirken, Hložek a Kotvald, Žlutý pes, Vláďa Hron, Petr Kalandra Memory Band, Wabi Daněk, Petra Janů, Peter Nagy a Indigo. A navíc: kolotoče i zábavné soutěže pro děti i jejich rodiče.