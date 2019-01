Ústí nad Labem -Popáté se Kinematograf bratří Čadíků vrátí na ústecké Lidické náměstí v pondělí 11. srpna. Neobvyklý biograf, který je každé léto „na českém turné,“ přijede do Ústí po pěti dnech v Litoměřicích.

Český film Pusinky | Foto: archiv ČT

Od soboty 16. srpna pak stráví pět dnů bavením Děčína, odkud se přesunou promítat do Krásné Lípy. Od 22.00 hodin Kinematograf na ústeckém Lidickém náměstí uvede novou českou komedii Chyťte doktora. Vstupné bude dobrovolné (ale ne zdarma!) stejně jako každý rok. „Kinematograf výtěžek věnuje na dobročinné účely. Podpoří pražskou nemocnici Na Homolce,“ uvedl Jan Tvrdík, místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem – město. Hlavním partnerem turné Čadíků po ČR je také letos ústecký Zlatopramen.



Rozpočet ústecké akce je asi 80 tisíc korun, rovným dílem se o ně dělí magistrát s obvodem. Ten letos ještě „přikoupil“ ke stálé nabídce Čadíků za 23 tisíc korun komedii Bobule. Promítnut bude na náměstí v pátek a přehlídku tak uzavře. Ta ovšem letos bude o dva dny kratší. Pořadatelé tvrdí že je to i proto, aby Kinematograf nekonkuroval promítání v letním kině. „A také lidem, kteří bydlí v centru města, celotýdenní noční ruch vadil. Letos jsme tedy dva dny ubrali a dopisy je všechny prosíme o shovívavost ke zvýšenému pohybu osob na náměstí a větší hlučnosti,“ uvedl Václav Verner, starosta zmíněného obvodu.



Na akci dohlédne každý večer městská policie, ani nepřizpůsobiví občané tedy nedostanou šanci ji rušit. „Jsme dohodnuti s dopravním podnikem. Po skončení filmu budou přistaveny mimořádné spoje MHD, aby návštěvníci neměli problém dostat se domů,“ doplnil starosta.

Ačkoli každé léto lidí na promítání Kinematografu v Ústí přibývá, výtěžek akce se naopak tenčí. Lidé si rychle „zvykli“ na dobrovolné vstupné a peněz na dobročinné účely tak bohužel stále ubývá. „Je–li ale vstupné dobrovolné – a Čadíci to tak chtějí a dělají po celé ČR – nedá se s tím nic dělat,“ povzdechl si starosta Verner. První návštěva Kinematografu v Ústí v roce 2003 tak vydělala na dobročinném vstupném asi 70 tisíc korun. Ta loňská už jen 22 tisíc korun. Nejúspěšnějším filmem loňska byla komedie Ro(c)k podvraťáků s návštěvností asi 1300 lidí za večer.



Hrát se na náměstí bude za každého počasí. Pro sedící návštěvníky bude k dispozici zhruba pět set míst.

„Hlavně mládež ale každý rok využívá i možnost dívat se na film také z druhé strany, od magistrátu. Letos přitom uvidí jen samé české filmy, takže nebude problém s titulky,“ uvedl starosta Verner, jehož obvod pravidelně promítání organizuje.

Změnou oproti minulým létům je vyřazení animovaného dětského filmu z nabídky. Je to dané příklonem Čadíků k uvádění striktně české filmové tvorby. Je ale také pravda, že loňský americký snímek Za plotem byl tím nejslabším, který kdy Čadíci v Ústí nad Labem hráli.

„Navíc se začíná promítat vždy až ve 22.00 hodin, takže stejně dětí na tato večerní představení moc nechodilo,“ dodal starosta.

Na přivítanou na náměstí bude denně hrát od 20.30 hodin ústecký dechový soubor Brass Bombers, který má v repertoáru řadu hudebních stylů. „Naše produkce bude na střídačku s různými pivními soutěžemi pivovaru Zlatopramen. Budeme hrát do 21.40 hodin, poté se odehraje poslední soutěž a po ní má následovat prezentace města,“ uvedl Marek Korbélyi, člen Brass Bombers.

----------

KINEMATOGRAF BŘÍ ČADÍKŮ NA SEVERU ČECH



LITOMĚŘICE: so 9., film Gympl, ne 10., Pusinky

ÚSTÍ nad LABEM: po 11., Chyťte doktora, út 12., Pusinky, st 13., Václav, čt 14., Gympl, pá 15., Bobule

DĚČÍN: so 16., Chyťte doktora, ne 17., Pusinky, po 18., Václav , út 19., Gympl, st 20., Tajnosti

KRÁSNÁ LÍPA: čt 21., Chyťte doktora, pá 22., Pusinky, so 23., Václav, ne 24., Gympl