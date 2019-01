Most - Mimořádná výstava Andy Warhol a americký pop–art začne v knihovně v úterý 9. prosince v 17 hodin.

Ředitel mostecké městské knihovny Tomáš Ondrášek ukazuje sítotisk Andyho Warhola s názvem Lincoln Ticket, který si lze koupit za 158 tisíc korun. | Foto: Foto: Deník/Martin Vokurka

„Toto je podle mě výstava desetiletí. Je to podobná událost, jako kdyby přijeli do Mostu The Rolling Stones nebo Real Madrid,“ řekl včera Deníku Ondrášek.

Knihovna vystaví 45 méně známých děl od nejvýznamnějších, nejprodávanějších a nejdražších amerických umělců: Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, Robert Indiana, Sam Francis, Mel Ramos a dalších otců-zakladatelů amerického pop-artu ze 60. a 70. let 20. století.

Litografie a sítotisky, zapůjčené ze soukromé sbírky v Německu, jsou prodejné a jejich celková hodnota je v řádech milionů korun. Obrazy budou ve velké výstavní síni Zlatá trojka v knihovně k vidění do 31. prosince.

V pondělí byly vyzvednuty z trezoru a za zvláštních bezpečnostních opatření převezeny do knihovny. Výstavu doprovází známý slogan kytaristy skupiny Jefferson Airplane Paula Kantnera: „Jestliže si 60. léta pamatuješ, pak jsi u toho nebyl.“ Na vernisáž by měl přijet John Law, kulturní atašé ambasády USA.