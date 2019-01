Ústí nad Labem - Zpěvačka Monika Absolonová bude – vedle Petra Kotvalda, Martiny Balogové či Petry Janů – hvězdou 12. plesu všech Ústečanů v sobotu 31. ledna od 20.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Ústí.

Hvězda muzikálů Monika Absolonová. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Akci pořádá agentura For, lístky na ni prodává Národní dům Ústí. Vstupenky budou slosovatelné, první cenou je kuchyně za 100 tisíc korun od firmy – partnera plesu.



Na otázky odpovídala sama Monika Absolonová, kterou mohou vidět diváci pravidelně v muzikálu Noc na Karlštejně. A další dva chystá…



V současnosti zkoušíte dva muzikály najednou. „Stalo“ se vám to už někdy v minulosti?



Tahle situace mě ještě nikdy nepotkala a už teď vím, že to nikdy nezopakuji (smích). Zkoušky probíhají ve stejnou dobu v různých divadlech a každý režisér má pochopitelně jiné požadavky. Jak Libor Vaculík, tak Jozef Bednárik požadují 100% nasazení a to se v běhu úplně stíhat nedá. Anebo dá, ale vy máte po zkoušce pocit, jak kdybyste zdolal horu.



Oba muzikály byly nabídky, které se nedají odmítnout? A můžete o každém říct pár vět? Koho v nich hrajete, jak si v nich užijete zpívání, zda už pro ně vznikají cédečka…



Jestli budou vznikat cédéčka, zatím netuším, k Mone Lise určitě. O Mona Lise se diskutovalo už dlouho, o Draculovi vím od ledna minulého roku. Když jsem tyto nabídky přijímala, tak jsem si neuvědomovala – a možná ani netušila – že bude zkoušení najednou, protože se s datem premiér hýbalo.

V Mona Lise hraju hlavní roli Mona Lisu, v Draculovi roli milenky Lorraine. V těchto rolích si pořádně užívám zpívání. Ale když jsem se kdysi chtěla stát zpěvačkou, tak mě ani ve snu nenapadlo, že budu zpívat od 9.00 třeba i do 2.00 hodin do noci. Po zkouškách totiž většinou ještě vystupuji na nějaké akci nebo mám představení, takže zpívám takřka neustále.



I přes ten „muzikálový poklus“ zazpíváte v sobotu 31. ledna v Ústí nad Labem na 12. plese všech Ústečanů. Co zde od vás uslyšíme? Třeba i ochutnávku z chystaných muzikálů? Nebo jsou písničky z Mona Lisy zatím ještě „tajné“?



Určitě se můžete těšit na Draculu, Noc na Karlštějně, Kleopatru nebo Angeliku. Mona Lisu vám zazpívám až po premiéře, protože jsem ještě ve zkušebním procesu. (smích)



Při psaní o zmíněném plese se mi párkrát „podařilo“ splést vám příjmení, ta čárka nad „ó“ se vždycky nějak do věty vloudila. Kazí vám lidé jméno často? A mrzí vás to, vadí vám to, nebo už jste s tím smířená?



Musím se přiznat, že když jsem chodila do školy, tak mi jméno komolili často. Teď už moc ne a když už se tak stane, tak mě to snad ani nerozčílí.



Soudím, že plesy jsou si všude dost podobné. Je ale nějaký pro vás natolik zajímavý, že si ho nikdy nenecháte ujít? Ať už jako účinkující nebo jako host?



Nevím, jak to bude letos, ale v posledních letech vystupuju pravidelně na plese Městské policie v Praze na Žofíně.



Často vám píše hudbu k písnim Michal David, na první dvě desky vlastně téměř jen on. Vybrala jste si vy jeho nebo on vás? Co vás spojuje?



Vzhledem k tomu, že znám Michala od osmi let, v 16 letech mi natočil první album a je to kamarád mojí rodiny, tak ani nevím, kdo si koho vybral. V každém případě je fajn, že tahle spolupráce stále trvá.



Souvisí s tím i vaše hlavní role v muzikálu Kleopatra, který napsal celý Michal David?



Jak už jsem odpověděla v předchozí otázce, Michala znám od 8 let, tudíž je pochopitelné, že když někoho znáte 24 let, tak už všechno souvisí se vším. Nicméně jedno vím jistě: kdybych neuměla zpívat a hrát, tak mi Michal roli v Kleopatře ani dalších svých muzikálech nedá.



Nazvat písničku, k níž jste si sama psala text, Jsem nevěrná – budiž. Ale pojmenovat tak i CD? Neměla jste s tím problémy? Nebyli muži moc dotěrní? Nebo je to v pohodě, má-li zpěvačka u sebe bodyguarda?



V té době,jsem byla ještě vdaná, takže to byla nadsázka. A navíc to bylo přání mého vydavatele.



Překvapeně jsem zjistil, že jste nazpívala hit Mariky Gombitové Vyznanie. Proč je ale přeložený do češtiny? To není příliš obvyklé…



Přeložený je, protože je tato písnička v podání Mariky neopakovatelná. Doporučil mi ji producent divadla Broadway Oldřich Lichtenberg a já jsem se do ní zamilovala. Věděla jsem, že musí zaznít jinak, takže proto nová aranž a krásný text přebásněný ze slovenštiny. Napsal ho Pavel Vrba.



Vaše CD a písničky na nich jsou jen v češtině. Angličtina vás nezajímá, či chcete, aby vám všichni rozuměli?



Ano, aby mi rozuměli. Ale i proto, že mojí angličtině by nerozuměli ani v Anglii! (smích)



Co byste ráda letos stihla – krom muzikálů? I novou roli v divadle?



Vzhledem k tomu, že právě probíhá zkoušení a já mám pocit, že zemřu každým dnem a nestíhám teď vážně nic jiného, tak mě při představě, že ještě někdy někde něco budu zkoušet, jímá hrůza. Přesně ale vím, že měsíc po premiéře si začnu říkat, co bych a kde bych. Tak uvidíme.



Jaké jste znamení a jak vám to komplikuje/zjednodušuje život?



Ve znamení Vah, a komplikuje mi to život hodně, protože neustále hledám rovnováhu, lásku a harmonii.