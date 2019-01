Ústí nad Labem - Zábava o volebním víkendu! Tři sestry odstartovaly své velké republikové turné v Ústí nad Labem. Přijít tolik lidí k letošním volbám, hodně se asi v ČR změní.

To byl jeden z pocitů, který jsem měl, když jsem se při vrcholu koncertu skupiny Tři sestry v pátek kolem půl dvanácté v ústeckém letním kině otočil, ohlédl se. Amfiteátr byl víc než plný! Mohlo tam být odhadem pět tisíc fanoušků! Většina lidí měla ruce nad hlavou, silné to bylo.

Kreténi v Ústí

Své Gambrinus tour 2010 se pražská skupiny Tři sestry, která si sama říká Soubor kreténů, rozhodla odstartovat právě v Ústí nad Labem. Neptejte se proč, zajímejte se spíš o to, jaké to bylo. Jaké? Mělo to spád, žádná s kapel nenudila.

Bez De Bill Heads?

Možná štěstí že nezahráli De Bill Heads. Minule, před dvěma roky na stejném místě, byli opravdu mizerní. Ale vlastně nevím, zda nehráli i tentokrát. Vždyť na plakátech napsaní byli!



Ovšem do mého odchodu půl hodiny před půlnocí na pódiu nestáli. Tedy pokud nevystoupili ještě před rokenrolovou show Doctora P.P., skupiny kulaťoučkého právníka Petra Pečeného s úřednickou image – bílou košilí. (Poznámka autora: Z webu Tří sester jsem se právě dozvěděl, že De Bill Heads hráli jako první, před Doktorem P. P. Jsem tedy rád, že jsem je propásnul, nestihl. I když jejich logo s lebkou Mickey Mouse je vtipné, povedené)

E!E nebyli eé

Jestliže už na veselou hudbu Doktora P.P. publikum tančilo, na odvázanou a hudebně divokou příbramskou punkovou legendu E!E, na hity jako Tak už si lehni na záda, Ve strážním koši (Koš) či Táhni – už vypuklo pod pódiem pravé pogo peklo.



Ve zběsile tančících hloučcích, které se po chvíli slily v řeku těl, nechyběly ani slečny – a některé byly opravdu dost divoké. Slušná atmosféra, protože tak to má být (soudruzi J)! Mimochodem, ačkoli bývají punkové kapely spíše levicově orientované, E!E mi připadají spíš na pravém křídle. Je to jen pocit?



Každopádně jejich dávný hit Sociální demokracie byl pro mnohé příspěvkem k volebnímu víkendu. A ani v té skladbě nemuseli Příbramští zpívat o Buldozeru, na rozdíl třeba od Kabátů a jejich úspěšné desky Corrida.

Pivní martyrium

Pauzy mezi kapelami si lidé „krátili“ čekáním na pivo, ty fronyt byla opravdu hodně dlouhé. „Paní za pípou jsem upozornil, že mi natočila podmíráka. Tak na mě udělala divnej obličej a piva ještě přidala,“ byl trochu naštvaný Ústečan Karel.



Marně ale v kině pro pivo posílal své známé, i pro další kelímek s bílou čepicí musel jít „bojovat“ do fronty sám. Už ale v čapce s emblémem Tří sester.

Skvělý návrat

Nevím přesně, v kolik začali hrát zpěvák Lou Fanánek Hagen, harmonikářka Supice, baskytarista Ing. Magor, houslista Kacafírek a spol. Hrát měli podle webu ale déle než dvě hodiny. A především - „dali“ dost podstatných hitů a sklidili fůru nadšení.



Publikum s nimi zpívalo třeba i stařičké Divný stavy. „Dlouho jsme je nehráli,“ tvrdil Fanánek, zpěvák a textař Sester.

Hity, hity…

K nejlepším číslům koncertu Tří sester v Ústí patřily nové Lázničky ze stejnojmenné desky, klasika Lidojedi, Pumpa, melodická Aida či coververze velkého hitu Candy od rockového bouřliváka Iggy Popa.



K většině písniček byla videoprojekce, Adamity v Londýně třeba doprovodil stejnojmenný klip, či alespoň ukázky z něj. A právě ta mi zněla v zádech na odchodu,při potácení se a škobrtání na chodech za jevištěm setmělého letního kina. Jó, takové rozloučení si nechám líbit. Jen ještě mohl Fanánek zamávat šátečkem…

Kdo zaváhá…

Nechtělo se mi na tu show, Bože jak jsem tam šel nerad. V pátek večer, ale hlavně před celým dnem, který mne čekal v sobotu na benefičním festivalu Útulek Fest 2010 v Trmicích na Ústecku..



Ale vynechat takovou událost?! Nejít na kapelu, kterou znám „od malička“? A odcházel jsem spokojený, hlavně E!E a Tři sestry mě opět dostaly. Melodiemi, texty, nasazením. I když pod pódiem mezi fanoušky to občas fakt bylo „o život“.



Těšilo mě také, že pláštěnka klidně mohla zůstat v batohu. Ač nebe nad Ústím ten den vypadalo opravdu hrozivě, nakonec „z těch mraků nezapršelo“. I to přispělo k dobré náladě – vždyť kdo má rád pivo ředěný?!