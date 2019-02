Předlice /FOTO/ - Absolventi umělecké fakulty ústecké univerzity vystavují diplomové práce. Výstavu ve Fillově galerii v Prostoru Severočeské armaturky mohou zájemci navštívit do konce června.

Komu by se nechtělo do Předlic, může si část výstavy prohlédnout také v informačním středisku na Mírovém náměstí.



S nedostatkem zájmu se ale galerie rozhodně nepotýká. „Chodí i rodiče a přátelé vystavujících, takže lidí je poměrně dost. Výstava je opravdu zajímavá,“ lákala do prostor Fillovy galerie její ředitelka Vendula Frymlová.



Jednou ze zajímavostí výstavy je například bakalářská práce Mojmíra Dlaboly z ateliéru přírodních materiálů nazvaná Od místa k místu. Dominuje jí vozík s bočnicemi postavenými z cihel.



Kromě prostorového objektu se student věnoval i fotografiím, které vedle vozíku vtipně dotvářejí všední realitu. Návštěvníci mohou vidět například smrkovou větvičku suplující osvěžovač do auta nebo stropní ventilátor z plácaček na mouchy.



Celkově výstava Diplomky 2010 obsahuje práce 111 absolventů všech ateliérů Fakulty užitého umění a designu. V široké záplavě uměleckých děl si vybere opravdu každý z návštěvníků výstavních prostor.