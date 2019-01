Ústí nad Labem - Koncert Mira Žbirky ve středu v Ústí zpestří zpěvačky Martha a Magdalena Šalamounová.

Zpěvák Miro "Meky" Žbirka. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

S akustickým turné není Meky Žbirka na severu Čech poprvé. Už jej viděly Děčín i Teplice, show v kamenném Severočeském divadle opery a baletu v Ústí ještě neměl. Ve středu 22. září zde zahraje od 19.00 hodin. A podpoří jej v duetech i „jeho“ dvě dívky, resp. spolupracovnice, zpěvačky Magdalena Šalamounová a Martha. Také proto jsme se jich zeptali:

Hrála náhoda roli v tom, že jste s Miroslavem Žbirkou natočila duet/y a nyní u něj na turné hostujete?

Magdalena: Určitě ano. Meky se se mnou vlastně poprvé setkal na youtube, kde si prohlížel různé kapely, které se nově objevily na české či slovenské scéně. Ve studiu mě pak oslovil a nazpívali jsme spolu Tento song (smích).

Martha: Myslím, že o náhodu se tak nejedná. Byl to nápad producenta Modrého alba Honzy Horáčka a ten vyšel. Honza mě přizval, abych píseň Čo bolí, to prebolí nazpívala, Meky si to poslechl a líbilo se mu to. Pak jsme se teprve s Mekym seznámili.

Přijet z daleka zazpívat třeba jen dvě písničky – jak to vnímáte?

Martha: Užívám si to. Jsem host na Mekyho koncertu, tak to obvykle bývá, že zazpíváte jednu či dvě písně. Ale stále jsem příjemně překvapená, jak písnička Čo bolí, to prebolí na lidi funguje.

Magdalena: Samozřejmě je to trochu něco jiného než přijet na celý koncert. Člověk má jen pár minut, aby se dostal do atmosféry koncertu a co nejlépe zazpíval a když se mu to nepovede, už není na řadě další písnička, která by to spravila (smích).

Co nejhezčího jste s ním na koncertě či ve studiu zažila?

Martha: Každá spolupráce s Mekym byla něčím zajímavá.

Magdalena: Asi nejraději mám zážitky z natáčení klipů, u toho vždycky byla legrace a taky se mi líbilo, jak to bylo přirozené. Klip k Empatii byl natáčen v Londýně a tím se můj zážitek ještě násobí.

Nežárlíte trochu na Marthu (Magdalenu)? Vždyť i „její“ pěkný duet jste s Mekym mohla nazpívat vy!

Magdalena: O tomhle mě asi nenapadlo ani přemýšlet. Každá jsme nazpívaly úplně jinou píseň v jinou dobu, rozhodně by mě nenapadlo na to žárlit. Naopak jsem ráda, když je Martha na koncertech a můžeme si povídat v šatně, nebo cestou autem (smích).

Martha: To mě nikdy nenapadlo, že bych mohla na Magdu žárlit (smích).

Na co se nyní s Mekym nejvíc těšíte? Do studia, na vánoční koncerty…

Magdalena: Zatím nemám konkrétní událost, na kterou se těšit. Ale až nějaká přijde, jistě bude potěšující.

Martha: Aktuálně se Meky chystá na celý říjen na turné na Slovensko. Těším se, čeká nás spousta koncertů se Symfonickým orchestrem.

Čeho si na něm vážíte?

Magdalena: Vážím si toho, že se umí vciťovat do ostatních, že je pracovitý a mám ráda jeho smysl pro humor.

Martha: Asi jeho píle a pracovitosti. Má neuvěřitelný přehled v hudbě a neustále sleduje, co je nového.

Co byl váš největší společný úspěch?

Martha: Myslím, že naše první spolupráce, díky níž vnikla písnička Čo bolí, to prebolí, byl asi největší úspěch. Ten song na lidi stále funguje. Je to skvělé!

Magdalena: Myslím, že náš největší společný – a také jediný úspěch – je spolupráce na desce Empatia, písnička Tento song a úvodní Empatia.

Kterou písničku od Mekyho jste slyšela jako první? Kdy – a byl to pro vás tehdy hit?

Magdalena: První písničku, kterou jsem slyšela, byla, myslím, Balada o poľných vtákoch ve filmu Pupendo. A určitě mi přišla jako hit.

Martha: Tak na to si opravdu nevzpomenu, musela jsem být ještě dítě. Ale v době naší první spolupráce jsem zjistila, že většinu jeho písniček poznám a znám i jejich texty. Bylo to přirozené, protože jeho písničky člověk v rádiu slyšel už od dětství.

Co vás čeká ve vaší sólové kariéře? Popřípadě čím nyní žijete?

Martha: Momentálně se chystám s Mekym na slovenské turné, které bude časově náročnější, tak se snažím co nejvíce věnovat dceři. To je teď nejdůležitější.

Magdalena: Se svou kapelou Photolab už nějakou dobu natáčíme desku, která by měla vyjít někdy na přelomu ledna a února. Moc se na ni už všichni těšíme, protože cesta ke kotoučku není jednoduchá. Kromě dokončení desky nás také samozřejmě čekají koncerty.

Kdo jsou… Magdalena Šalamounová a Martha

Martha (ročník 1977), vlastním jménem Martina Vorlová, žije v Praze, ale pochází z východních Čech. Nazpívala s Mekym na Modrý album (2002) hit Čo bolí to prebolí, vydala také sólové album.

Magdalena Šalamounová (ročník 1988) prošla soutěží SuperStar, na SOŠ vystudovala obor knihkupectví, miluje literaturu (Wiliam Saroyan), hostovala ve ska kapele Green Smatröll a dnes působí ve Photolab.

S Mekym Žbirkou má na jeho zatím posledním alnu Empatia (2009) hit titulní i úspěšný duet Tento song.