Ústí nad Labem - Zažijeme magické Bee and Flower, koňskou dávku esence indie a country bardství i chytrého vypravěče 21. století, hiphopový indie exponát.

Trojí tvář Mumie. | Foto: Archiv

Experimentální prostor Mumie, hudební klub i kino v centru Ústí přímo naproti krajskému úřadu, přichází na přelomu května a června s náloží koncertů, z nichž jeden zavoní a okouzlí, další uhrane a rozloží, poslední rozdráždí a vytočí tlak myokardu na tři doby.

Promotérská práce Petra Kuneše v Ústí nad Labem nevyznává anální alpinismus širšího diváckého vkusu, ale mravenčí lopotou po kvalitních tuzemských i světových interpretech, kteří by si jinak cestu do města pod hradem Střekovem jen těžko našli. Po Paramount Styles, Pontiak či Prince of Tennis se v Mumii objeví i další hudební klenoty, tentokrát ne jen s kytarou.

Bee and Flower

Uskupení Bee and Flower brázdící v těchto dnech Českou republiku právě vydává svou třetí desku „Suspension". Vedeno femme fatale newyorského DIY podzemí baskytaristkou Danou Schechter tu máme co do činění s magickým tělesem, které bylo při svých dřívějších živých vystoupeních, studiové práci a ostatních aktivitách napojeno na členy Bad Seeds Nicka Cavea nebo Angels of Light a Swans Michaela Giry. Sexy atmosféra nevyzpytatelně svůdného písničkářství zaručena v úterý 22. května.

Koně s Havelkou

Indie rockoví rezidenti Experimentálního prostoru Mumie, nezkrocená stáj Houpací koně se představí společně s Václavem Havelkou III., frontmanem Please the Trees.

Houpáči a Please the Trees aktuálně koncertují společně, tudíž je sólové hostování střelce Havelky III. v ústecké Mumii nasnadě. Spojení legendární severské esence indie a country bardství v jeden večer dává tedy opět smysl.

Ostruhy a tklivá epika k pobrečení v sobotu 2. června.

Jo, Astronautalis!

Poslední akcí, završující tento koncertní půlrok, bude koncert rappera Bleubirda a Andy Bothwella zvoucího se Astronautalis. V únoru vyprodaný strahovský klub 007 poukázal na lačnost českého publika po tomto fenoménu.

Chytrý vypravěč 21. století, hiphopový indie exponát, waitsovský zjev, kterému teprve tváří v tvář uvěříte vše od gospelové hitovosti až po kabaretní pukrle. Z nahrávek charisma nikdy jak známo nepoteče, i když ty jejich stojí za sehnání! Vědra ale budou naštěstí připravena na baru klubu. Astronautalis dorazí do ústecké Mumie už v pondělí 11. června. Radost i respekt!

Zpracoval Ondřej Kamenický