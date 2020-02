Na InConcerto do Kostela Nanebevzetí Panny Marie je dostanete na recepci hotelu Clarion a na benefici Zpíváme pro Tebe 2020, kde kde zazpívá také 4TET, má ještě pár míst volných Severočeské divadlo. V obou souborech zpívá i Jiří Škorpík (skladatel, aranžér, instrumentalista, vokalista). Právě on odpověděl na dotazy v rozhovoru pro Ústecký deník.

V prosinci a opět v lednu jste měli jako InConcerto s kolegou Davidem Uličníkem vystoupit v ústeckém kostele, ale nemoc vše překazila. O kolik koncertů jste vy i vaše publikum přišli a jak moc vám to zkomplikovalo život?

O mnoho… Ale zároveň člověk dojde k tomu, co jen vzdáleně tušil, dokud se ho to přímo netýkalo. K poznání, které je „k nezaplacení“. Zdraví je opravdu jen jedno a je na prvním místě. Člověk se zastaví, nemocný ulehne a v té bezmoci ucítí naplno, kdo jej využívá jako věc a kdo jej bere jako člověka, který už opravdu nemá sil.

Kde jinde než na severu Čech jste ještě „jako doma“?

Jako doma je myslím člověku tam, kde jsou lidé vlídní, ochotni přijít si poslechnout hezké písně, odpočinout si, zastavit se… Tam, kde je milo a příjemně v hledišti, je i na jevišti.

Oba, tedy vy i pan Uličník, jste vlastně polovinou proslulého vokálního seskupení 4TET, kde působíte s Jiřím Kornem a Dušanem Kollárem. V Severočeském divadle vystoupíte na benefici Zpíváme pro Tebe 2020. Podporujete benefice často?

Podporujeme to, na čem se shodneme, že má smysl podporovat. Samozřejmě, že pozvání chodí mnohá, ale upřímně… Zvažujeme, kde se objevit a s čím spojovat svá jména.

Humor vám není cizí, zpestřuje vaše hudební úpravy 4TETu. Zpracování Gottova hitu Lady Carneval je ve vašem podání opravdu neobvyklé…

4TET je prostě takové neobvyklé seskupení a rádi pobavíme i sami sebe. Píseň Karla Svobody a Jiřího Štaidla byla jednou z prvních písní, které jsme s kolegy interpretovali a myslím – doufám, že ji úspěšně budeme zpívat i v dalších letech.

Zpíval s vámi někdy mistr živě třeba právě svou Lady Carneval?

Tuším, že to bylo pouze jednou; v zábavném pořadu na ČT.

Pořadatelka akce Zpíváme pro Tebe, sbormistryně Ústeckého dětského sboru UJEP Martina Zemanová, zakladatelka proslulé akce, vybírá s lékaři pro benefici adepty, nemocné i handicapované děti. Akce vydělá na léčení či pomůcky, i jejich blízkým zkvalitní život. Všichni jste profesionální hudebníci, můžete si dovolit na scéně dojetí, dát průchod emocím?

I profesionální hudebník je člověk. A navíc, kdyby nedával umělec průchod svým emocím, neměl by co posluchači či divákovi předávat.

Jak jste si – jako hudební aranžér 4TETovských písní a spolutvůrce loňské velké narozeninové Jiřího Korna v pražské O2 aréně – užil tu oslavu pro mnoho tisíc diváků a posluchačů?

Užil… To se asi tak nedá říct, neb je to především velká zodpovědnost a mnoho času a mnoho práce. Pan producent Tomáš Ságl a jeho Production, bratři Cabani, Anet Antošová, Jindřich Hefner, Krach, company, hosté, tanečníci, sbor, úžasný orchestr, zvuk, technika, kostýmní návrháři, maskéři… My všichni jsme vlastně tímto koncertem popřáli Jiřímu k narozeninám a domnívám se, že nejsem jediný, kdo si užíval jeho radost, vděk a dojetí, nadšení i neskutečné nasazení. Když si navíc uvědomíme, že to byl vlastně první koncert Jiřího Korna v jeho dlouhé umělecké kariéře, tak je to až neuvěřitelné. První, ale ne poslední… Jelikož si to, domnívám se, celá O2 aréna užívala s ním, pan producent „přidal“ ještě jeden koncert 4. 4. 2020 s podtextem „Dík, že se líbilo“. Moc se těšíme.

Jakou roli na tomto koncertě měl a jakou letos bude mít 4TET?

Úplně stejnou. Roli jednoho z hostů, který zazpívá tři písně.

Jakým vzorem jsou 4TETu zahraniční vokální kapely, třeba britští The Flying Pickets či američtí Pentatonix?

Znám je, slyšel jsem mnoho jejich úprav. Jako malý jsem třeba poslouchal Pánkovce, později Spirituál Kvintet, Take 6 a další… Víte, ono je to ale jako v životě. Vzorů můžete potkat spoustu, slyšet mnoho slov, mnoho tónů, mnoho rad, ale záleží jen na vás, kým se rozhodnete být. Já vždy razil nelehkou cestu. Cestu být sám sebou vždy a ve všem.