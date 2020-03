„Nese se více ve stylu laptopového písničkářství, kdy se kytary střídají se syntetizátory, ticho s elektronickými bicími a šepot s refrény,“ prozradil muzikant. Jako hosté vystoupí brněnský písničkář Martin Binder a ústečtí elektroničtí OwL.

„Hodně vnímám těch osm písní jako celek. Vzájemně se doplňují, navazují na sebe, odpovídají si. Ústřední téma desku je už v názvu, a to Málo času spát. Každá ta písnička je jeden z různých důvodů k nevyspání, každá ho nějakým způsobem variuje,“ prozradil Will Eifell s tím, že nikdy nepsal veselé písně. Všechny jsou zase položené do nějaké melancholické, lehce posmutnělé, potemnělé nálady. Ale žádnou jako „slušnou depku" neberu. Naopak poslední „Když tvý dny chytí dech“ vnímám v kontextu mé tvorby jako pozitivní písničku,“ vysvětlil ústecký laptopový písničkář.

Wille, jak vnímáte svou novinku ve srovnání se svým prvním EP?

Stylově je to zase někde jinde, po první pop-rockové nahrávce s kapelou a druhém „špinavém lo-fi folku“ je tahle někde mezi indie-popem a alternativním písničkářstvím s příměsí elektroniky.

Máte pro svůj styl pojmenování?

Sám to nazývám jako laptopové písničkářství. Ty věci jsou sice plně zaranžované, plné nástrojů a akustický kytary je tam naprosté minimum, ale vlastně celý to v kořenech vychází z toho, že jsem to s akustikou složil.

A dál?

Využívám tam hodně elektronické programované bicí, syntetizátory, klávesy…

Kde jste nahrávku točil?

Nahrál jsem ji z většiny doma v kuchyni, pár nástrojů a zpěvy se dělaly v Hradci nad Svitavou ve Studiu Vraník, kde se deska také míchala a masterovala.

Čím se vaše novinka liší od minulých nahrávek Willa Eifella?

Největší rozdíl oproti minulým deskám je, že jsem na ní měl producenta - Dominika Zezulu. Je známý z uznávaných nezávislých projektů, jako jsou post-hudba nebo Děti mezi reprákama.

Jak vám pomohl?

Celou nahrávku zaštítil a dost (v dobrém) ovlivnil. Většinu nástrojů jsem nahrával sám, Dominik přispěl jednou kytarou a dvěma syntetizátory, jeho brácha Daniel klavírem a kytarou, oba také nenápadně v jedné věci zpívají.

Album Málo času spát křtíte v Hraničáři v sobotu 7. března, vyšlo ale o něco dříve, ne?

Ano, už v úterý 25. února 2020 bylo ke slyšení na internetu na mém bandcampu a měla být dostupná na všech tradičních streamovacích platformách, jako Spotify, Itunes a podobně.

A nabídl jste zájemcům také malý předkrm, pokud vím…

Ano, v pondělí jsem z CD vypustil první ochutnávku Vlčí dny.