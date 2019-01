Ústí nad Labem - Česko-slovenské turné o jedenácti koncertech dnes, v pondělí 28. ledna, v Národním domě v Ústí začíná americký rockový kytarista Neil Zaza.

Neil Zaza | Foto: archiv

Doprovodí ho Walter Cerasani (basa) a Enrico Cianciusi (bicí), jako předkapela se představí ústecká beatová legenda Bonifanti. Ve středu 30. ledna hraje v Jablonci. Zaza je uznávaný americký melodický kytarista, známý svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderních kytarových prvků.

Krom vlastních aktivit a koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai , Dweezel Zappa či Joe Satriani, které doprovází na turné. Metalová část rockové veřejnosti si ho pamatuje jako člena skupiny Firehouse.

Zaza začal hrát na kytaru v deseti letech. Studoval klasickou kytaru na University of Akron. Svou první výraznější skupinu pojmenovanou ZAZA založil v roce 1987. Stala se velice rychle úspěšnou po USA, ale rozešla se po dvou albech (Just Get It z roku 1989 a Party With The Big Boys z roku 1991) a mnoha úspěšných koncertech po Státech. Logicky tak Neil Zaza odstartoval vlastní sólovou kariéru. Debutové album Two Hands, One Heart (1992) je dodnes kritiky vysoce ceněno, zejména svou kombinací klasického a moderního kytarového soundu. Následující rok vydává album Thrills & Chills a kritika opět nešetří chválou.

Neil Zaza - I'm Alright Zdroj: YouTube.com/Neil Zaza

Stejný rok se objevil jako hostující kytarista s Hartford Symphony Orchestra, s kterým odehrál dnes již klasická představení jako 1492 nebo West Side Story. V roce 1996 je jako jeden z hlavních taháků na Montreal Guitar Festival. V roce 1997 vychází Zazovo třetí sólové album Sing, kde je jeho největší hit I´m Alright. Zaza točí nová alba a spolupracuje s mnoha dalšími umělci. Často vystupuje jako „druhý“ kytarista vedle Steve Vaie, Joe Satrianiho, Yngwie Malmsteena, Vinnie Moora či Dweezela Zappy. U Zappových alb je často uveden jako autor či spolupracuje při nahrávání. Naopak na jeho sólo albech můžete slyšet Michaela Anthonyho (ex-Van Halen), Steve Smitha a Rosse Valoryho z Journey, klávesistu Dream Theater Jordana Rudesse.

Jeho klubové vystoupení s vlastní kapelou je příslibem k nevšednímu zážitku setkat se s brilantní kytarovou technikou z bezprostřední blízkosti a mimo to je Zaza sám, znám jako velký pohodář.