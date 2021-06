Pojďte se s námi na okamžik vrátit o deset let zpět. Tehdy se v Ústí konalo hned několik velkých hudebních akcí. Podívejte se na fotky, jak to vypadalo například na koncertu kapely Kryštof. Na Richarda Krajča a spol se tehdy přišlo podívat asi šest stovek návštěvníků. Akce se konala v rámci celostátního turné Zahoď mobil. „Kapela Kryštof jen kvůli vám dnes jela šest hodin až z Ostravy,“ informoval tehdy diváky Richard Krajčo.

Hvězdný Michal David

"Letním kinem se ozývá hlasité „Míša, Míša“, tisíce převážně fanynek snad všech věkových skupin zaplnily hlediště a přilehlý trávník do posledního místečka. Do Ústí přijela hvězda osmdesátých let i současnosti Michal David se svou skupinou." Tak informoval Ústecký deník před deseti lety o návštěvě hitmakera Michala Davida.

Fanoušci se dočkali například hitů Colu, pijeme colu, My máme prima rodiče, Každý mi tě, lásko, závidí nebo Zas bude O.K. či Ruská Máša. Jako velké překvapení pro všechny, co přišli, si Michal David a jeho tým připravili natáčení nového videoklipu k písni Čas Vítězství - Jsem do tebe blázen s plánovanou premiérou při finále televizní talentové show. Zpestřením byla také videoprojekce. Hity Michala Davida totiž zazněly v nejednom českém filmu. Při písních Největší z nálezů a ztrát tak mohli diváci sledovat ukázky z filmu Láska z pasáže.

45. Porta

Červen byl ještě mladý a na Lidickém náměstí v Ústí se konala autorská soutěž 45. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Porta 2011. Fanoušky v programu potěšila Věra Martinová s anglickým písničkářem Jamie Marshallem, svou sestrou zpěvačkou/manažerkou Lenkou Slavíkovou a hity Malý dům nad skálou či Mý blues.

Hlavní část programu se konala o den později v letním kině.