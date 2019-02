Býval to člen ústecké country legendy Strangers, ale i Fešáků. Muž podmanivého hlasu, který se jen tak neoposlouchal. Jeho píseň Jaro, vpravdě fešácký hit, byla vždy plná křehké smutné krásy. Pěkně se poslouchala od Jindry, to samé platí od jeho nástupce Ivana Halady.

„Letos tu bohužel poprvé nebude ani další ústecký muzikant Petr Hořejší, který stál u zrodu skupiny Strangers a tradici Šťáhlavského bálu spoluzakládal,“ řekla Deníku Lenka Manyczová, členka Strangers. Mrzí ji, že čas od 19 do 23 hodin v sobotu 16. února večer bude moc krátký s ohledem na vzpomínky na tolik muzikantů, kteří nás bohužel opustili. „Snad nám tedy večer přinese jen to veselé. Připomene nám muziku, kterou máme moc rádi a denně nám ji připomíná Country rádio. I proto je pořadatelem bálu Bezi junior s kapelou Rekonvalescence, ze které na paměť Jindry neskutečně věrně Ivan Halada interpretuje právě jeho písničky,“ je si jistá hudebnice z Ústí nad Labem. Tvrdí, že až zamrazí, když zavřete oči a vracíte se do starých dobrých časů.

Večer doplní ústecká kapela Kliďánko, protože i tancem je člověk živ. „Také pobaví sál báječná skupina Crock 14, dívky i chlapci kteří to při tanci neskutečně rozjedou,“ těší se muzikantka a pamětnice. A jako zvláštní host vystoupí v Nároďáku Robert Moucha, další z party Fešáků. „Letos poprvé ale bude u báječného vzpomínání chybět Ústečan Petr Hořejší, který tradici tohoto našeho plesu zavedl a užíval si ji. Takže Vy tam, všichni nahoře v muzikantském nebi, buďte s námi! Stále na vás rádi, s pokorou a velkou radostí vzpomínáme,“ dodala Lenka Mynyczová.