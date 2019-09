Ústecký deník svým čtenářům nabízí rozhovor se Španělkou Carmen, zpěvačkou největší hvězdy letošní Barevné planety, mezinárodní taneční skupiny United Flavour.

Carmen, řekněte, po kolikáté hrají United Flavour na Barevné planetě v Ústí?

Hrála jsem tu asi čtyřikrát s různými interprety i skupinami. Pamatuji si, že úplně poprvé jsme v rámci festivalu hráli v klubu Cirkus už s United Flavour.

S jakými pocity tu vystupujete? Jakou pro vás má atmosféru tato akce?

Vždy to bylo příjemné, lidé i atmosféra. Po tolika letech jsme rádi a vděční, že můžeme být zpět a velmi se těšíme na pozitivní vibrace.

United Flavour feat. Medial Banana - Candela Zdroj: YouTube.com/United Flavour

V jaké sestavě přijedete?

Během naší existence se sestava kapely moc neměnila. Přijedeme v sestavě jako naposled: Djei – basa, Jaro – bicí, Standa – perkuse, Bill – kytara a Honza – klávesy. Nyní máme také vokalistky – Sa B a Ga B (One Ivy).

Co je u vás okolo nového alba nového? Jak se bude jmenovat?

Chystané album jsme pojmenovali Here to Stay. Vyjde na podzim. Už z něj máme 1. singl a klip “Candela” feat. Medial Banana (SK). A nedávno jsme zahájili celosvětovou taneční výzvu Candela Dance Challenge; vyzýváme v ní tanečníky z celého světa, ať zatančí na tuto píseň a pošlou nám své video ke sdílení. Některé odpovědi ze světa přišly opravdu skvělé! Mrkněte na náš YouTube kanál. Brzy vyjde take náš druhý singl s videoklipem s názvem No Voy A Cambiar feat. Morodo (Španělsko).

Podle čeho má vaše druhé album své jméno?

Here To Stay je také název jedné písně. Líbilo se nám poselství té věty. Myslíme si, že se dobře hodí k United Flavour. I my chceme zůstat zde. A v naší hudební cestě, pokračovat v tom, co už děláme a chceme, aby tu naše hudba zůstala po nás. Další důvod je, že ta píseň „chytla“ mnoho různých lidí. Ty, kteří ji slyšeli buď při nahrávání ve studiu, nebo živě. Na koncertech už ji totiž hrajeme.

V jaké atmosféře cédéčko vzniklo?

Písničky z nového alba jsme společně napsali Djei a já v našem studiu ve Flavour Production. Někdy jsem napsala text a on na základě něj napsal hudbu, někdy to bylo opačně. Hráli jsme si také s písničkami, které už byly „hotové“ a v některých případech jsme změnili jejich styl, strukturu, flow… Pracovali jsme intenzivně téměř rok a přišli s více než čtyřiceti songy, abychom mohli na nové album vybírat. A také abychom měli materiál do budoucna, na další singly, další album a podobně. Vidíte? Někteří si mysleli, že už jsme pryč… ale my jsme „Here to Stay“. Jsme tady a zůstaneme! (úsměv) Většina živých nástrojů a zpěvů byla nahrána ve Flavour studiu. Djei album produkoval a postaral se o mix zvuku. Pro mastering jsme volili Sterling (USA).

Co deskou chcete říci fanouškům? A které písně z něj v Ústí už zazní?

Necháváme si tvář United Flavour, ale zároveň se v každé nové práci snažíme posunovat dopředu, lepšit se. Hrajeme různé styly a ač nás inspiruje hlavně reggae, zní na novém CD některé překvapivé momenty v aranžmá, mém stylu zpěvu a tak dál. Řekla bych, že polovina současného koncertu jsou nové věci, jedna z nich je Candela a třeba i zmíněná Here to Stay.

Je pro vás důležité, aby publikum vědělo, o čem a komu zpíváte?

Tvoříme „vědomou“ hudbu, tedy hudbu s poselstvím. Slova jsou pro nás tedy stejně důležitá, jako hudba. Naše písně mají různá témata. Zpíváme proti nespravedlnosti, o užívání si hudby a zapomnění, o všedních starostech, příběhy o lásce… Vždy jsou ale naše písně založeny na poselství lásky, jednoty a pozitivity.

Je pro vás důležitá i image? A krása?

Pro mě jako hudebnici a umělkyni je nejdůležitější hudba. Ale vím, že k prodání hudby je třeba také image. V osobním životě ráda vypadám dobře, ale upřímně řečeno - nijak nešílím z potřeby krásy a image. A když jde o setkání s lidmi, krása a image člověka pro mne spočívá v té osobě samotné, ne v jeho fyzické podobě.

Co vás ve světě nejvíce trápí? A co u nás v republice?

Většina politiků a skutečně mocných lidí za nimi. Neříkám, že všichni politici jsou špatní či zkorumpovaní, podívejte se na Havla nebo na Mandelu. Ale bohužel většina politiků a vůdců dnešního světa jasně ukazuje, že nerespektují lidi, které by měli zastupovat. To samé platí i pro Českou republiku. Bohužel, náš pan premiér a pan prezident jsou opravdu ostudou.

Myslíte si, že můžete svou hudbou něco změnit? Či se to dokonce děje?

„Vědomá“ hudba není něco nového, je tu už věky. Takže v tomto smyslu neděláme něco nového a také dnes existuje spousta vědomých umělců. A to sdělení je stejné v různých stylech, ne jen v reggae. Hudba je v mnoha ohledech velmi silná. Můžeme samozřejmě předstírat, že naše hudba změní svět. Ale dokážeme-li přimět lidi rezonovat s naší hudbou i bez porozumění textu, někteří další porozumí a rezonují i s naší myšlenkou a trochu o tom přemýšlejí, pak už můžeme říci, že přispíváme svým dílem do této „hudební mise“.