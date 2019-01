Liberec/GALERIE, PROGRAM/ - Loňským headlinerem byli lovemetaloví HIM, kteří vystoupili v sobotu. Smutné bylo, že Mňága a Žďorp, jež hrála ve stejný čas, měla téměř stejný kotel a ještě rozjuchanější.

Podstatně větší kotel měla páteční hlavní kapela TEAM v čele s Pavolem Haberou. Parta, která do poloviny devadesátek zastiňovala i Elány, pozvala publikum na procházku do minulosti.

Překvapením pátku a vlastně celé dvaadvacáté Benátské byl umělecký vrchol koncert jednoho z mála Čechů, který dosáhl na opravdovou světovou slávu Ivana Krále. Hudebník, který hrál s kapelami Blondie a Patti Smith Group. Napsal písničky pro Iggyho Popa, Davida Bowieho, Johna Calea… V Čechách produkoval Lucii, Garáž nebo Mňágu a Žďorp. Nahrál desku s Davidem Kollerem a Ivanem Hlasem.

Z komerčnějších tuzemských kapel si užívali výsluní Chinaski, Divokej Bill a samozřejmě miláček žen Tomáš Klus, který teď bude mít rok zpívající pauzu. Co nás čeká letos?

Chcete-li mít selfie fotku s Helloween či Village People na Benátské!, to lze

Chcete mít selfie fotku se zahraniční kapelou, kterou vám na facebooku budou závidět kamarádi? Takovou šanci dostanou návštěvníci festivalu Benátská! Pořadatelé akce, která se odehraje od 23. do 26. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci, pro návštěvníky připravili zajímavé soutěže. Na výherce čeká setkání se zahraničními headlinery festivalu, kterými jsou disco legenda Village People a rockeři Helloween.

O něco těžší cestu ke společné fotografii budou mít fanoušci Village People. Zájemci o setkání musejí natočit krátké video, kde budou oni sami či jejich kamarádi zpívat kapelový hit Y.M.C.A.

„Možnosti jsou neomezené, záleží na kreativitě, jak se s výzvou lidé poperou. Deset výherců, kteří se svým videem získají nejvíce lajků, se setká se skupinou Village People po jejich pátečním vystoupení na Benátské!," řekl ředitel festivalu Pavel Mikez.

Soutěžit lze na Benátské také o setkání s Helloween. K výhře stačí odpovědět na tři soutěžní otázky, které jsou postupně uveřejňovány na festivalovém facebooku nebo na webu této akce. Odpovědi je nutné zaslat nejpozději do 20. července mailem na adresu info@benatskanoc.cz.

O něco později má uzávěrku posílání videí do soutěže s Village People. „Videa lze nahrávat na soutěžní aplikaci na facebookovém profilu Benátská noc OFFICIAL nejpozději do 21. 7. 2015," doplňuje ještě Pavel Mikez.

Podrobné podmínky soutěže lze najít v dokumentu na webu. Tam se také lidé dozvědí i to, že mezi dalšími výhrami obou soutěží jsou poukázky na výběr značkového sportovního zboží, cédéčka, trička, raritní šátek Helloween vyrobený pouze pro japonský trh, foto s podpisy členů skupiny a plakát, který si pak mohou fanoušci nechat od rockové kapely podepsat. První tři výherci soutěže s Village People navíc získají ještě bonus v podobě smartphonu.

„Festival Benátská! letos láká na rockové legendy Helloween a jména české domácí špičky včetně Davida Kollera, Chinaski, Mekyho Žbirky, Anety Langerové, Michala Hrůzy, Vladimíra Mišíka, No Name, Lenny či Václava Neckáře," uvedl Roman Helcl z agentury BrainZone. Ta festival spolupořádá.

PROGRAM BENÁTSKÁ 2015

ČTVRTEK 23. 7.

Gambrinus stage

17.00-18.00 Ivan Hlas trio

18.30-19.30 Krausberry

20.00-21.00 YoYo band

21.30-23.00 Žlutý pes

22.00-22.40 The Paranoid /SK/

Skutečná liga

18.00-18.40 Covers for Lovers

19.00-19.40 Panda Diplomacy

20.00-20.40 Ráj houbařů

21.00-21.40 Tezaura

PÁTEK 24. 7.

Gambrinus stage

13.00-13.40 Big O Band

14.00-14.50 Jelen

15.10-16.00 Doctor PP

16.20-17.10 Michal Hrůza

17.30-18.40 Arakain

19.00-20.00 Stromboli

20.30-21.50 Chinaski

22.20-23.40 Village People /US/

24.00-00,50 Citron

01.10-02.00 Harlej

02.20-03.00 Gang ala Basta

Fanda Stage

13.00-13.40 Zakázaný ovoce

14.00-14.40 Peter Aristone

15.00-15.40 Miloš Dodo Doležal

16.00-16.50 Vladimír Mišík

17.10-18.00 Blue Effect

18.20-19.20 Kamil Střihavka

19.40-20.40 Vitacit

21.00-22.00 Alkehol

22.20-23.20 Desmod /SK/

23.40-00.30 Polemic /SK/

00.50-01.40 Sto zvířat

02.00-02.50 NVU

Skutečná liga

14.00-14.40 Ortodoxní jidáš

15.00-15.40 Nothing

16.00-16.40 Voliera

17.00-17.40 Project Parabelum

18.00-18.40 Captain Mandes /IT/

19.00-19.40 Daniel Krob-Bohemica

20.00-20.40 Koblížc!

21.00-21.40 The Snuff

22.00-22.40 Interpret neznámý

23.00-23.40 Hand Grenade

00.00-00.40 Serpencia

Big!Shock stage:

Flatland Show, Trial Show

Breakdance Show

22.00-05.00 Martin Hrdinka

SOBOTA 25. 7.

Gambrinus stage

12.30-13.20 Děda Mládek Ilegal Band

13.40-14.40 Marek Ztracený

15.00-15.50 Václav Neckář & Bacily

16.10-17.00 Wohnout

17.20-18.10 Aneta Langerová

18.30-19.30 Meky Žbirka

20.00-21.20 David Koller

21.50-23.10 Helloween /D/

23.30-00.30 No Name /SK/

00.50-01.40 Škwor

02.00-02.50 Nová růže

Fanda stage

12.00-12.40 Salamandra

13.00-13.45 Hentain Corporation

14.05-14.50 Noid

15.10-16.00 Nebe

16.20-17.20 Lenny

17.40-18.40 Root

19.00-19.50 Walda Gang

20.10-21.10 Rybičky 48

21.30-22.30 Xindl X

22.50-23.50 Doga

00.10-01.10 Vanessa

01.30-02.10 Komunál

02.30-03.10 Volant

Skutečná liga

14.00-14.40 Lola běží

15.00-15.40 Zylwar

16.00-16.40 Ešus

17.00-17.40 Try duby

18.00-18.40 Bezpatyboty

19.00-19.40 Booters

20.00-20.40 Bogotasystem

21.00-21.40 The Bill /PL/

22.00-22.40 Herdek filek

23.00-23.40 Ultima

00.00-00.40 The new morning

Big!Shock stage

Flatland Show

Trial Show

Breakdance Show

22.00-05.00 Martin Hrdinka

