Hlavní organizátorkou akce je sbormistryně a manažerka Ústeckého dětského sboru Martina Zemanová z katedry výchov uměním Pedagogické fakulty ústecké univerzity. Koncert pořádá Ústecký dětský sbor.

I letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeku, potřebným z ústeckého regionu. Je to rodina malé Valérie (8 let), její maminka k tomu napsala: „Snažím se pečovat o blaho celé rodiny, především chci ulehčit nepřízeň osudu nejmladšího člena rodiny dcerky Valinky. Narodila se předčasně a trpí dětskou mozkovou obrnou. Nyní řešíme nevyhovující ortézy. Objevili jsme speciální ortézy na míru vyráběné v Rakousku, které by dcerce mohly dopomoci k prvnímu samostatnému kroku v jejím životě. Kdyby se podařilo je pro Valinku zajistit, byl by to další posun v jejím vývoji.“

Martina Zemanová dodala: „Letos to bude opět finančně náročné, přála bych si, aby výtěžek činil minimálně 200 tisíc korun. Na benefičním koncertě se opět představí Ústecký dětský sbor (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík), z osobností přislíbili účast Jan Šťastný, Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová. Speciální host bude 4TET Jiřího Korna.

„Důvěryhodnost benefice podtrhne krátký dokument o rodině pana Tomáše, jíž je koncert určen. Divák uvidí, ke komu a proč putují jeho peníze. V závěru koncertu bude rodina představena na jevišti ústeckého divadla, kde jí organizátoři předají šek. Myšlenka věnovat koncert konkrétnímu dítěti v sobě nenese jen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého skutku tak umocní zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících. „Aby byl splněn cíl koncertu, je třeba zaplnit divadlo do posledního místa. V pokladně Severočeského divadla ještě zbývá posledních pár vstupenek. Cena jedné je 400 korun,“ dodala Martina Zemanová.

