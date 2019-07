Jednou z nich byla i 26letá rodačka z Ústí nad Labem Markéta Chladová. Vystudovaná učitelka a studentka konzervatoře byla v týmu hudebníka Vojtěcha Dyka, s nímž v prosinci vystoupí v krajském městě na koncertě. „Kdyby mi někdo před rokem řekl, že si zazpívám s Dykem, tak bych si myslela, že se zbláznil. Teď mi vlastně došlo, že tvrdil, že se zastaví v ZUŠ, ve které učím. Tak uvidíme, děti se mě na to každý týden znovu ptají,“ říká mladá zpěvačka v rozhovoru pro Deník.

Jak jste se dostala ke zpěvu?

Zpěv byl od malička všude okolo mě. Maminka je zpěvačka v Severočeském divadle opery a baletu, takže jsem vlastně divadelní dítě. Hudba byl můj denní chleba, i když jsem k opeře nikdy netíhla. Můj v dětství nejoblíbenější zpěvák byl Elvis Presley. Muzika byla sice všude, ale to, že bych chtěla chodit na hodiny zpěvu a učit se zpívat, jsem rodičům oznámila dost pozdě, až ve 14 letech. Nicméně potom, co jsem začala, už nebylo cesty zpět, úplně jsem tomu propadla.

Proč vás netáhl balet a opera?

To je otázka. Dokonce si vybavuji, že jeden čas to i vypadalo, že mě naši na balet dát chtěli. Pro holky je balet symbol ženskosti. Když se řekne balet, tak si představím baletku v sukni, co dělá piruety. A fakt je, že já jsem měla pocit, že chci být všestrannější. Holky dělaly balet, kluci hráli fotbal. Já spíš za domem v našem vnitrobloku hrála ten fotbal, což určitě hodně ovlivnilo i to, že mám staršího bratra. Ale ani ty tanečky mě neminuly, akorát nebyly pod dohledem. Opera mě snad ani nikdy nenapadla, už od mala jsem vnímala jako “svoji“ tu moderní, odborníci rádi používají trošku podivný a nelogický název, nonartificiání hudbu.

Markéta Chladová - Beverley Knight: Piece of my Heart | The Voice Česko Slovensko 2019 Zdroj: YouTube.com/The Voice Česko Slovensko CZ

Věděla jste už jako malá, že chcete být zpěvačkou?

Já jsem jako dítě chtěla být egyptolog, s ambicemi být zpěvačkou jsem se tedy úplně nenarodila. To přišlo až časem, když jsem začala vystupovat a cítila tu energii, když jste s publikem na jedné vlně. Zpěv se pro mě stal prostě relaxem, meditací, něčím, bez čeho si teď svůj život představit už nedokážu.

Které hudební nástroje ovládáte?

Původně jsem hrála na klavír, mám ukončené dva cykly v ZUŠ, což je dohromady 10 let. Klavír šel trošku bokem, když jsem objevila zpívání, nedával mi takovou volnost a neuměla jsem ho dřív správně využít. Vracím se k němu vlastně zpětně až teď, dost jsem se naučila na katedře hudební výchovy UJEP, až tam jsem se naučila doprovázet a využít ten nástroj prakticky. Už pár let taky vlastním elektroakustické ukulele, což je nástroj, na který teď hraje asi skoro každý, ale má super zvuk a mě baví.

Zmiňujete ZUŠ, v jedné dokonce vyučujete. Co na váš úspěch říkají žáci?

Učím v ZUŠ Lovosice, a to populární zpěv a hudební nauky. Žáci jsou nadšení a hodně mi fandili, hlavně ti mladší, ale u těch je pravidlem, že jsou obecně nadšení. Spíš mě těší, když mi někdo z nich řekne, že jsem třeba zpívala jejich oblíbeného zpěváka a že si pak třeba dohledávají i originální skladby. Tím se vlastně učí, získávají přehled, a to mi dělá radost.

Co je podle vás největším problémem u dnešní mládeže z hlediska hudební výchovy? Neznají noty? Nevydrží u něčeho dlouho?

Nejsem si jistá, jestli mi přísluší vynášet takovéto soudy. Znám tisíce vynikajících muzikantů, kteří noty nepoužívají ani je neznají. To ale nicméně neznamená, že jsou k ničemu. Každý se učí jiným způsobem a noty jsou ve své podstatě ulehčením práce. Když se bavím se staršími kolegy, jako hlavní problém označují nezájem. Já se snažím děti učit, ať přemýšlí a věci zkouší, na to mají v našem školském systému prostoru málo a často zjistím, že to je přesně to, co se jim nechce. Nicméně platí stejné pravidlo - každé dítě je jiné, každá skupina je jiná. Unifikovat to nechci, někde je nezájem o hudbu, někde naopak velký zájem. Každá mince má zkrátka dvě strany.

Proč jste se vlastně přihlásila do soutěže The Voice Česko Slovensko?

Když jsem dokončovala magisterské studium, řekla jsem si, že mám ještě jediný čas a možnost dodělat si ještě konzervatoř. Právě od profesorky z konzervatoře přišla nabídka na casting. Formát The Voice mi ze všech pěveckých reality show přišel vždy nejlepší a zahraniční verze jsem sledovala. Váhala jsem, ale paní profesorky si moc vážím, takže jsem si řekla, že nemám co ztratit a castingu se zúčastnila.

Markéta Chladová - Michael Jackson: Earth Song | The Voice Česko Slovensko 2019 Zdroj: YouTube.com/The Voice Česko Slovensko CZ

Jak casting probíhal a co bylo ze všeho nejnáročnější?

Nejnáročnější je to celé absolvovat. Najednou jsou všude kamery, nevíte, jestli na to máte, jestli na to stačíte. Pořád přemýšlíte, jestli není lepší utéct. Nonstop se porovnáváte s ostatními a logicky ve své hlavě vždycky prohráváte. Takže je to stres, ale zároveň zkušenosti, které už mi nikdo nevezme. A jsem ráda, že jsem neutekla.

Jak hodnotíte svého kouče Vojtěcha Dyka?

Jak mohu hodnotit spolupráci s Vojtou Dykem jinak než pozitivně. Je to vynikající zpěvák, herec a performer. Ale hlavně je to i skvělý člověk. Dokázal se do nás vcítit, poradit a podržet. Bylo mi ctí, že jsem s takovou osobností mohla chvíli trávit čas a hlavně učit se. Dost často nám opakoval, že je nutné držet se nohama na zemi. Spousta lidí si myslí, že se stačí objevit v televizi a tím to končí a mají vystaráno. Soutěž spousta účastníků brala až hystericky vážně, jako kdyby snad to byl ten cíl. Často nám opakoval, že „úspěch“ je výsledkem tvrdé práce, a s tímhle názorem se 100% ztotožňuji. Já to brala hlavně jako možnost se dál rozvíjet.

Chystáte s ním ještě nějakou spolupráci?

Během živého přenosu mě Vojta pozval, abych s ním společně vystoupila na koncertě 9. 12. v Ústí nad Labem. Což je vlastně neuvěřitelné. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že si zazpívám s Dykem, tak bych si myslela, že se zbláznil. Strašně si té možnosti vážím. Teď mi vlastně došlo, že i tvrdil, že se zastaví v ZUŠ, ve které učím. Tak uvidíme, děti se mě na to každý týden znovu ptají.