Kyjov u Krásné Lípy, Ústí n. L. - Hudebním překvapením začne neoficiálně už v pátek 20. července na přehradě u Kyjova (Šluknovsko) dvoudenní benefiční 14. Kyjovský festiválek. Její velkou hvězdou a lákadlem letos bude punk rocková kapela The Dirty Rich z Londýna. Festival vždy dává šanci i domácím či přespolním kapelám různých žánrů.

Kapela No Heroes

Podobně příjemný minifestival, Fírfest 2012, hostí na sklonku prázdnin zahrada Fírovy pivnice ve Staré 76 v Ústí. Vedle hudby slibuje kouzelníka, střelnici, fire show…

Jezte si a pijte

Otravují vás ochranky koncertů a festivalů, které vždy „spolehlivě" zabaví u vchodu na akci jídlo i pití? To se vám na Kyjovském festiválku nestane, řízek od maminky si tu klidně můžete sníst za řízného hudebního doprovodu.

„Takové jednání pořadatelů na jiných akcích se mi nelíbí, proč bych to dělal já?" ptá se Jaroslav Navara, pořadatel akce, jejíž výtěžek bude věnován mateřské škole v Krásné Lípě. „I psi do areálu festivalu smí," vypočítává s tím, že festival bude za každého počasí.

„Dalším specifikem Kyjovského festiválku je fakt, že na něm nikdy nehraje žádná z kapel dvakrát," prozrazuje ještě Jaroslav Navara.

Pojedou nonstop bary mj. se speciály z pivovaru Kocour, slibuje nejen vegetariánskou stravu, čajovnu a vinárnu, stanování, parkování a koupání v areálu festivalu, pro zábavu fireshow i fotbálky…

Domácí i hosté

Z účinkujících lze jmenovat Hentai Corporation i Disabled (obě Praha), JZD (Most, Děčín), Těla (Liberec), VyjakoMy (Česká Lípa), No Heroes (Beroun), Spolčení hlupců (Teplice), Bonesaw Of The Brains (Varnsdorf), písničkáře ze Šenova a Nádhera Orchestra (Ústí, Děčín, Doubice)…

V sobotu začne ve 12.00 šenovský písničkář a Londýňané zahrají v cca 23.30, před nimi liberecká legenda Těla…

Na co se od The Dirty Rich těšit? Ti kluci s číry jsou i politicky orientovaní, jejich klip k jubileu svého vládnutí si jistě Královna na svůj Facebook nepověsí. Z ukázek na webu kapely http://www.thedirtyrich.com/music.html zní i díky klávesám a osobitému zpěvu spíše post punk než klasický punk rock (hrají prý rave punk), ale živě může být vše dost jinak. Máte-li rádi Dead Kennedys, Sex Pistols i Prodigy, jste už docela blízko.

…a ještě Fírfest

Festival na konci prázdnin nabídne třeba ústecké skupiny Točílas a New Black Jack, show zde udělají Sandra a její vembloudi, klasický heavy metal zahrají Judas Priest Revival a vstupné bude 150 Kč.