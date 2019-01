Ústí nad Labem - Jediný koncert v Ústeckém kraji do konce roku chystá mnohonásobný Slavík Karel Gott. Řeč je o show v pondělí 29. října na ústeckém Zimním stadionu. Čtenáři na něj mohou vyhrát po dvou vstupenkách V SOUTĚŽI, kterou Deník dnes otiskl a otiskne zítra NA STRANĚ 7.

Exkluzivní snímky pro obal a booklet Gottova alba nafotila v Česku ceněná fotografka Nguyen Phuong Thao. | Foto: Supraphon

Vystoupí s ním Dasha, Monika Absolonová a Gabriela Gunčíková. Druhá a třetí z dam si s Gottem zazpívají i duety z jeho nové desky „Dotek lásky" (17 hitů světové popové klasiky), (Supraphon, září 2012). Jaká je? Čeká i díky ní Gotta úspěšné tažení éterem? Nejspíš ano. Ač se při výběru písní „rozkročil nad desetiletími", či právě proto, že vybíral ze svých oblíbených písní, nemohl šlápnout vedle či „do něčeho". Ale posuďte sami…

Samet mu sluší

Máte rádi od šviháka Gotta (v sametově černém saku na obalu CD mu to fakt sekne) svižné hity k tanci a jeho „slaďáky" „nemusíte"? Nebojte, na novince romantického názvu se i něco „od podlahy" najde. Leč vláčné písně převládají. A romantika v textech, samozřejmě.

Chválím informačně výživný booklet od Jana Adama, Gottova tajemníka, znalce jeho repertoáru. Možná se při čtení plácnete do čela se slovy: „Tak odtud já ten hit znám!"

Na snímku v davu tu vypadá Gott jako Robbie Williams, jehož swingový koncert Slavíkovi učaroval. Foto na louce se psem může vyvolat dojem, že by Božský Kája rád až u oblak zpíval své trylky slavičí. Fantazii se meze nekladou, dámy. A nezapomeňte na kytku, ve finále koncertu se vám v pondělí v Ústí bude hodit!

Všechny texty pohromadě u CD už se dnes moc nevidí, finanční tíseň se odráží i zde. Na koncertě Gotta ale lze použít booklet „Doteku lásky" jako zpěvníček. Vše tu je.

Roky prověřená klasika. To je repertoár alba Dotek lásky. Ironie si skvělý Pavel Vrba „dovolil" v úvodní odvázané Party, hitu „americké odpovědi na Beatles", čtverky The Monkees. Jejich hitem I´m a Believer nepohrdl ani animovaný Shrek! „… kolem svištěj velký oči sponzorů, v kapsách cinkne sem tam telefon… vůni mýdla maj´ kreditní karty… škvára lítá Bohu do oken…"

Píseň na jaro?

Nejspíš až na jaro si Karel Gott schová píseň „S tebou vždycky přijde máj", kousek, který by se v jeho repertoáru ani v 70. letech neztratil.

Chcete-li tančit, song „Ďábel tisíc tváří má (jedna z nich je tvá)" je vaše. A pozor, je to Elvis! Presley ji natočil v roce 1963 a vyšplhala se až na vrchol britské hitparády. Na CD jedna ze sázek na jistotu.

Jak se brzo dozvíte z rozhovoru Deníku s Monikou Absolonovou, bylo zábavné i zavazující točit milostný duet s Karlem Gottem. A to i přesto, že ta písnička, hit amerického soulového a pop zpěváka Lionela Richieho (jestlipak ji zazpíval i v sobotu v Praze?) zdaleka není na desce českou premiérou. Zpívali ji u nás Jitka Zelenková a Karel Černoch a je tak, tak sladká… Kdepak nějaké soužení lásky.

Hit šansoniéra

V písni „S ní" zpěvák vzpomíná na maminku. Ta melancholická píseň je sice z repertoáru francouzského šansoniéra Charlese Aznavoura, ale známe ji už od Evy Olmerové, zesnulé lady českého soulu a blues. Gott zde dal ale přednost textu, který Zdeněk Borovec napsal pro Pavla Bartoně. Pamatujete ho? Já už moc ne… na rozdíl od začátků Gotta. Ne, dělám si legraci. To jsem ještě ani nežil.

Podobnou náladu má i zdánlivý retro hit „Já toužil plout", pouze inspirovaný hudbou 60. let. Opět melancholie, zamilovaná písnička, vzpomínka na Ni. A přiznání „Já křivě hrál, já ti ublížil…"

Můj Modrý samet

Jsou tu pro mě i radosti. Tou první je Modrý samet/ Blue Velvet, známý (především pro mladší a pro filmové publikum) z kultovního filmu amerického režiséra Davida Lynche. Slaďák z 50. let, oldies hit nad jiné. Dobrá volba.

Tím druhým pak je Bobkův dávný hit Vincent, píseň o slavném malíři van Goghovi. Gott přiznal, že právě „umělecký původ" písně je ten důvod, proč po ní rád sáhl, ač ji již nazpíval Pavel Bobek. A těžko lze popřít, že právě ta balada je z CD nejlepší.

Velká sázka na jistotu je ale i velké pop rockové finále od amerických Starship (1987). Nic proti mládí, Gábina Gunčíková ukázala že umí, ale stejně bych ji radši slyšel jako duet s Marcelou Holanovou. To byl drive v Čau lásko!

Chápu, zpěvák byl priorita. Přesto je škoda, že nezní z alba i nějaké sólo přizvaných muzikantů či velký orchestr. Posluchači by to ocenili a Gottův hlas by ještě více vynikl.