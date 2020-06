Čajovna u Vysmátý Žáby v sobotu 30. května dodatečně oslavila své již 16. narozeniny. Na akci, která musela být kvůli některým stále platným opatřením poněkud komornější, zahrála čtveřice kapel, a to Acoustic for Life, Krize Identity, Hadem pro mého munga a nakonec Jaktopřijde.

Ústecká Čajovna u Vysmátý Žáby dodatečně oslavila své 16. narozeniny | Foto: Vilém Maruš

„Oslava narozenin měla být původně 30. dubna kdy byla naše čajovna poprvé otevřena, ale díky koronaviru je to takto posunuté o měsíc. V této vile jsme deset let, proto to bylo i takové hezké datum – 2020 a 10 let k tomu. Jinak předtím jsme byli ještě šest let na Střekově. Pokud se budou opatření dále uvolňovat, tak plánujeme 17. července koncert kapely Už jsme doma a poté i naše tradiční akce jako jsou například meditace. Dobu kdy jsme museli mít zavřeno jsme alespoň využili ke zvelebení našich prostor a zrenovovali jsme kuchyňskou linku a pořídili nové tabáky do vodních dýmek a čaje. Plánovali jsme i dřevěný altán na zahradu, ale to se zatím nestihlo. Čajů můžeme nabídnout kolem devadesáti druhů, z nichž jistě stojí za doporučení jeden s názvem Dlouhé zlaté jehly. Tabáků máme dvě desítky,“ říká organizátorka akce.