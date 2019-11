Česko - Slovenské odpoledne na zámku v Trmicích tradičně připravuje místní knihovna ve spolupráci s Obcí Slováků žijících v Ústí nad Labem a Klubem seniorů. Záštitu převzala starostka Jana Oubrechtová, pozvání přijal i předseda Republikové rady OS v ČR Andrej Dan Bárdoš.

Na pódiu rozdávaly radost členky pěveckého kroužku Radost z města Hrob u Teplic, dobové tanečky předváděli herci divadla Žlučové kameny, které vede už několik let Ludmila Holá. Celou hodinu se vzpomínalo na Karla Hašlera, jedno oko nezůstalo suché, když zazněla prostorem "ta naše písnička česká". Zkušení pamětníci možná poznají podle oblečení herců, jaká písnička se zrovna představovala. Bílý kvíteček za čepicí měla nejstarší členka souboru paní Doris, za čtyři roky jí bude devadesát.

"Ono se to dost špatně rýmuje, Radost z Hrobu, ale prostě se to tak sešlo. Jsou to všichni domácí senioři, momentálně mám, řečeno sportovní terminologií, na soupisce čtrnáct žen a jednoho odvážného muže. Jmenuje se Jaromír Stránský, je mu čtyřiasedmdesát let a patřičně si ho rozmazlujeme. Krasavice v historickém kroji z Moravy se jmenuje Ludmila Holá, je to takový náš smíšek. Zpívá s námi i vedoucí Klubu seniorů Věra Folkertová. Z hlavy vám neřeknu, kolik máme nastudovaných lidových a národních písniček, na zkoušky docházejí všichni, prostě je to baví. Když se přidají naši ochotníci, to je teprve legrace. Já jsem bývalá učitelka, ale tak pilné žáky jsem nikdy neměla," tvrdila Pavla Vaserbauerová.

Po zpívání se umělci i diváci odebrali do dalšího sálu, kde na stolech ležely ukázky ručních prací seniorů. Někdo obdivoval krajky, výšivky, malované talíře, někdo obrazy trmického rodáka Pavla Tůmy. Vzpomínalo se na Československo, ke kávě se podávaly voňavé pochutiny z domova i ciziny. Předsedkyně Obce Slováků žijících v Ústí nad Labem Janka Nedvídková zářila jako čerstvá pochodeň, tahle akce se skutečně povedla.