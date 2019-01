Severní Čechy - Slušný úspěch má se svou „vyhledávací soutěží" mladých talentů v Česku populární pop rocková skupina Chinaski.

Když vyhlásila, že hledá předkapely pro jednotlivé koncertní zastávky turné ke svému novému albu „Rockfield" (podzim 2014, BrainZone), které má aktuálně tři nominace na ceny Anděl, byla mile překvapena.

„Nakonec přišlo hned 450 přihlášek, ze kterých zatím hudebníci vybrali pět vítězů první pětice březnových koncertů," informoval Deník Roman Helcl z hudebního vydavatelství BrainZone.

Šance pro mladé

„Během výběru jsme si stanovili tři kritéria: chtěli jsme dát šanci mladým, začínajícím kapelám, preferovali jsme český text a vlastní tvorba byla výhodou. To, jaký hrají hudební styl, jsme ale neřešili. Nechtěli jsme škatulkovat, aby měli šanci opravdu všichni. Mladí pankáči, rockeři, rappeři, folkaři, klidně jen kluci a holky s kytarou, nebo třeba soubor z hudebky. Hodnotili jsme především muzikálnost a celkové výkony," uvedl Petr Kužvart, trumpetista kapely Chinaski.

„Michal Malátný s Hrochem hráli své první, jakoby ‚vystoupení na základní škole na vyřezané kytary a slíbili si, že jednou založí kapelu! Pro koncert v Liberci jsme tedy vybrali borce ze ZŠ Jabloňová, a ti už ji dokonce založili! Jmenují se Křížaly a přestože hrají převzaté písně, prostě jsme je museli vybrat! Jsou sladcí, musíte je vidět," vysvětluje ještě Petr Kužvart.

Vyprodáno! Klasika

Oslovuje tak ale hlavně ty fanoušky Chinaski, kteří už si vstupenky na koncert 26. března v Domě kultury v Liberci koupili. Je vyprodáno tak jako na 8. dubna do DK Litoměřice, ač svou místní předkapelu Chinaski nezveřejnili. Ale dají včas vědět.

„Moc si vážíme všech příspěvků kapel, které se nám ozvaly. Jejich úroveň byla skvělá a bylo strašně těžké vybrat jen jednu předkapelu do každého města! Přejeme všem hodně úspěchů, držte se, hlavně hrajte a bušte do toho hlava nehlava," vzkazují Chinaski.

Vyprodáno na Rockfield Tour 2015 je i v České Lípě, Chinaski tu hrají 29. dubna. Šanci získat lístek na koncert party Michala Malátného naopak ještě mají jejich fanoušci v Mostě. Zde vystoupí dva dny po Litoměřicích, a to 10. dubna ve Sportovní hale v Mostě.

A jak vnímá nastávající turné sám Michal Malátný, zpěvák a kytarista Chinaski? O tom už více v rozhovoru.

Vyhlásili jste soutěž pro mladé kapely i interprety. Kdo s tím přišel, jaký byl zájem?

To byl nápad našeho kytaristy Franty Táborského. Byl to bezvadnej nápad, ale nedošlo nám, že to pak znamená probrat se těmi stovkami e-mailů a videí, který nám přijdou. (Rozhovor vznikl před dvěma týdny poznámka autora) A všechny ty kapely si musíte poctivě poslechnout a rozhodnout se, kdo kde bude hrát. To je velmi těžký. Ale nakonec jsme to vybrali dobře a ty kapely s námi mohou zažít ten koncert a autogramiádu, uvidí naše zákulisí. Tak snad to pro ně bude nějaký zážitek.

Proč jste do toho šli? „Jen" abyste získali předkapely, nebo abyste také objevili někoho zajímavého pro toto republiku?

Před pár lety jsme takto vzali na turné do té doby ještě úplně neznámého Tomáše Kluse, protože se nám moc líbilo, co dělá. Byl u jiného vydavatelství, takže to nešlo moc dohromady, ale nám se to tak líbilo, že jsme mu tu šanci dali. Tak teď doufám, že se mezi nimi najde novej Tomáš Klus nebo nějaká nová zajímavá kapela. Takže když ty kapely vybíráme, vždycky doufáme, že tam bude něco nového, mladého, neotřelého, s názorem.

A jak to tedy nyní vidíte?

Je to trošku těžký. Originálních, osobitých a zajímavých věcí je tam docela málo. U hodně kapel je cítit, že chtějí znít „jako něco", je to často „kopírka" něčeho.

Například Chinaski?

To ani ne. Ale třeba jako Limp Bizkit nebo další… Vždycky z toho cítíte ten vzor žánrový nebo stylový. Takže skutečně originálních kapel nebo interpretů mezi nimi moc není. Ale právě ty se pak snažíme vybrat a dát jim šanci si s námi zahrát.