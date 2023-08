Chuderovské filmové léto láká na komedie a autogramiádu s Formánkem

Kdo má rád filmy, tak by neměl chybět na Chuderovském filmovém létě. To odstartuje v prostoru u chuderovského fotbalového hřiště ve čtvrtek 31. srpna a potrvá do neděle 3. září. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na Konto Bariéry. A na jaké bijáky se můžete těšit?

Spisovatel Josef Formánek | Foto: Deník/Jaroslav Balvín