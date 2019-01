Praha, Ústí nad Labem – Ústecké Činoherní studio, vehnané do existenční nejistoty postupem ústeckého Magistrátu, podpořil v neděli večer v přímém přenosu na ČT Art pořad Barování.

Herci Filip Rajmont a Sandra Nováková do Barování přizvali herecké i pěvecké osobnosti Věru Nerušilovou, Báry Polákovou i Basikovou, Gipsy Spirit s houslistou Vojtou Lavičkou, soubor Činoherního studia i jeho hudební skupiny Lidoví léčitelé či Nauzea Orchestra. Akci pořádala Činohra Národního divadla s Asociací profesionálních divadel ČR.

Národní kulturní dědictví

„Nejsme tu, abychom strávili příjemný večer, i když jistě příjemný bude. Chceme vyjádřili nesouhlas nejen jako profesionálové a kolegové, ale i jako veřejnost, s tím, aby se Činoherní studio (ČS) dostávalo do potíží, které už jsou možná na hranici existence tohoto divadla. Radnice v Ústí by měla vědět, že toto divadlo je něco jako národní kulturní dědictví.

Je to památka a odkaz, který oni zdědili a mají se o něj starat co nejlépe mohou a mají ho předat dál. To, co dělají, tomu nenasvědčuje. To, co se na radnici v Ústí děje, je problematické a řeči o tom, že to je transparentní a korektní, nejsou pravdivé. Bohužel ne," řekl Michal Dočekal, umělecký šéf Činohry Národního divadla.

Přenos ČT Art zahájilo varovné bubnování tří bubeníků Aries Percussion Ensamble, vyzněním ne nepodobné úderům na kovadliny sympatizantů Činoherního studia na ústeckém Mírovém náměstí. Přitančil Filip Rajmont, pozdravil TV diváky i posluchače rádií a Sandra Nováková s klavírem zpívala o roli kantýnské v Činoheráku, z níž do roka bude hvězda. František Segrado, Ondřej Ruml a spol. zpívali za Český kalendář.

Radní z Ústí nepřijeli

„Ústečtí radní byli pozváni, ale žádný nedorazil. Mají jarní prázdniny," vysvětlil Filip Rajmont. A uvedl Filipa Nuckollse, uměleckého šéfa Činoheráku,

„Děkujeme za masivní podporu, které se nám v uplynulém týdnu dostalo. Nebojujeme jen za naše peníze. Hlavně jsme dostali toto divadlo po 35 letech existence ke spravování a naší ambicí je předat ho našim následovníkům v co nejlepší kondici. Činoherní studio byla a je tak výborná značka, že chceme vydržet v našem boji až do konce. Víme, že kdybychom unáhleným krokem ze svých postojů slevili, bude to nebezpečný precedens pro Českou republiku, pro celou českou kulturu. Děkuji vám, že nás podporujete v tom, že umění nemá být jen služkou mocných, že má být všem suverénním partnerem. Domnívám se, že jen suverénní kultura může znamenat suverénní stát. Děkuji, že to Dost!, které jste řekli s námi ústeckému Magistrátu, je takto silné, tak mohutné."

Silný byl text Voicebandu Karla Kryla. Herec Tomáš Töpfer, ředitel pražského divadla, vzpomínal na potíže Činoherního studia za komunistů. „Chtěl bych vzkázat občanů v Ústí nad Labem, aby si lépe zvolili své zástupce. Ale to je špatný vzkaz, protože lidí, kteří chodí do divadla, je možná pět procent, menšina. Ale ústečtí radní to divadlo vůbec nepotřebují. Tak jsme jim chtěl vzkázat, že lidé, kteří ho potřebují, jsou pro tuto zemi mnohem cennější, než oni."

Legendární trenýrky

Z Činoheráku první hrála rocková kapela Zmagnetizovaná blána z herců i technika divadla a po nich i Lidoví léčitelé, kulisáci ČS. Zazněly vzkazy, podpora od herců Karla Rodena, Jiřího Štěpničky i Soni Červené…

„Já jsme si dovolil přinést vám ukázat jednu z nejvzácnějších relikvií, jaké v Činoherním studiu máme," nasadil si Jiří Maryško k uchopení trenclí rukavici. „Prosím, toto jsou trenýrky po Jiřím Bartoškovi, skutečně," vyvolal salvy smíchu.

„Všichni mi říkali: To tam nenos, on už si ho nikdo nepamatuje. Vemte někoho aktuálního… Já jsem chtěl vzít trenky Romana Zacha, ale já jsem jel vlakem," zase bouřilo hlediště smíchem. „V těchto trenýrkách Jiří Bartoška nastoupil do Činoheráku a dokonce prý v nich natočil, ale to už je jen legenda, několik dílů první Sanitky," pravil, a nechal kolovat.

„Chovejte se nim opatrně, vždyť to je genetická banka. Až se nám jednou Jiří Bartoška zakucká na golfu a ulehne, tak z těchto trenýrek si necháme udělat nového," slovy boural Maryško Národní divadlo. „Mám ještě v zásobě první knír Jiřího Schmitzera, protržený prezervativ Ivana Rajmonata… Ale to až po další písničce," sliboval ústecký demagog Jiří.

Parník se potápí, kapela hraje

„Vypnuli elektřinu, jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát," zpívala pak herečka Barbora Poláková s kamarádkou Káťou Sedlákovou. A Věra Nerušilová přednesla píseň „Parník se potápí, kapela hraje.." Proč? „Já jsme si ji vybrala kvůli naději v jejím závěru," vysvětlila zpěvačka hlubokého hlasu, které ten pochodový patos slušel.

Byl to zkrátka večer plný emocí, radosti, zármutku a boje v mezích zákona a slušnosti. I pánové si přišli na své, to když zpívala herečka Zuzana Onufráková „oblečena neoblečena" s kapelou Nauzea Orchestra song z nejúspěšnější novodobé inscenace Činoheráku, z Klubu rváčů.

Zabodoval i Leoš Noha s kolegou, úžasný byl vokální kvartete dívek Jelení loje s kytaristou a ve finále doprovodil zpěvačku Báru Basikovou na kytaru její manžel. A ve velkém finále zpívali všichni společně, bylo to silné, krása. Pořad, který měl a má smysl.