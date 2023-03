Hlavní hrdinou inscenace jsou činoherec v jídelním voze vlaku z Prahy do Ústí, a vrchní, který ho obsluhuje. Scénář byl kolektivním dílem a odráží, že řada lidí ze střekovské scény skutečně pendluje z hlavního města. A nejen na severozápad. „Dlouho jsem působil na volné noze, pracoval od Chebu po Ostravu. Ve vlacích jsem trávil hodně času, hodně představ odpovídá konkrétním zážitkům,“ říká režisér David Šiktanc. „Sesbírali jsme dohromady reálné zážitky,“ dodává ke společnému scénáři dramaturgyně Kateřina Součková. Řádně sježděný je i představitel ústřední role vrchního Jan Plouhar. Jako divadelní, filmový i televizní herec pendluje na železnici už 25 let. „Jídelními vozy jezdím velmi rád,“ svěřil se Plouhar.

Jídelní vůz nabídne divákům slovní přestřelky plné vulgarismů, za které by se nestyděl žádný slušný akčňák. Ale není jen sbírkou scének a hlášek z vlaku. Hra je i hodně poetická a má také hlubší filozofické pozadí, když nahlíží stejnou optikou člověka ve vlaku i v divadle. Podle Součkové lidi na kolejích i v hledišti spojuje situace jisté svázanosti, kdy nemůžou jen tak vystoupit, respektive se zvednout. „Ale v tomto vytržení z reality tady a teď si můžou představovat jiné možnosti svého života. Snít si, myslet si na to, na co chtějí,“ poukazuje Součková.

Předobrazem ústřední postavy je skutečný vrchní Českých drah Pavel Peterka. Sám herec Plouhar ho zná z jídelního vozu jako sečtělého muže, který má velký přehled o českém divadle. „Napíše mi, když projíždí Ústím, nechá zatroubit, když hrajeme na koupališti v Brné,“ směje se Plouhar s tím, že Peterka zavítá také na páteční premiéru.

Záběry z nové hry Činoherního studia Jídelní vůz.Zdroj: se svolením Činoherního studia Martin Špelda

Ve hře si divadelní alter-ego reálného vrchního posteskne: „Pár let, a budou jezdit už jenom bistra.“ Citaci blíže vysvětluje rozhovor s Peterkou na stránkách Činoheráku. „Slyšela jsem, že jídelní vozy ve své stávající podobě mají skončit. Je to pravda?“ ptá se dramaturgyně Součková. „Bohužel, na této trati ano. Během několika let by měly přijít do provozu nové soupravy pro dálkové mezinárodní vlaky. Jejich součástí bude spíše bistrooddíl, jaký známe ve vlacích Railjet, jezdících mezi Prahou a Vídní. Kdy se z číšníků a kuchařů stanou stewardi,“ odpovídá Peterka.

Dramaturgyně informaci od vrchního potvrdila i Deníku. „Je to tím, že se bude dělat vysokorychlostní trať. Deutsche Bahn potřebují vozy s vyšší traťovou rychlostí, které už nebudou mít tento typ jídelních vozů, protože to neumožňuje technické uzpůsobení vlaků,“ uvedla Součková. A podotkla, že právě mizení starého světa jídelních vozů s jejich kulturou a noblesou kvůli technologizaci přišlo činohercům jako zajímavé téma k uměleckému ztvárnění.

K úplnému zániku tohoto starého světa na trase Praha–Hamburk se zastávkou v Ústí ale snad nakonec nedojde. „Řazení restaurační vozů je plánované po dobu provozu klasických souprav a budou součástí i nových netrakčních jednotek ComfortJet, které převezmou dopravu na této lince v budoucnosti,“ tvrdí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

S nasazením nových vlaků, vyrobených pro rychlost až 230 km/h v úseku Berlín-Hamburk, se na koridoru počítá postupně v letech 2024-26. Podle starší tiskové zprávy Drah by měly obsahovat vložený vůz s restauračním oddílem 2. třídy s 18 místy k sezení a s možností zakoupení teplých nebo studených pokrmů i dalšího občerstvení během cesty.