"Filmový muzikál Pomáda jsem viděl mnohokrát, divadelní forma je samozřejmě jiná. Nechceme konkurovat profesionálům, takové ambice nemáme, ale několik našich mladých ochotníků už studuje umělecké školy v Praze nebo Teplicích. Mám radost, když se tady zastaví a podělí se o nové zkušenosti. Náš muzikám je naplánován na 24. dubna 2022. To budou v hledišti hlavně kamarádi herců a jejich rodiče. V červnu bude první repríza, možná, že zase zajedeme do Litoměřic na benefiční akci. Výtěžek se tradičně věnuje Centru pro náhradní rodinné péči. Držte nám palce, ať nám to zase někdo, nebo něco nepřekazí," říká Tomáš Svoboda, vedoucí oddělení Dance Center Marverci a Musical school při DDM.

Hlavní dvojici budou v muzikálu představovat Anička a Matěj, další páry se ochotně staví před objektiv, krátká pauza je vyplněna smíchem. Vánoce si všichni užili podle chuti, do čtvrtka budou každý den tvrdě zkoušet.

"Pro někoho je to možná troufalost, ale nás to baví. Sedmým školním rokem plním sny nejen dětem, ale i dospělým. V Muzikálové škole Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem vyučuji zpěv, herectví a tanec. Šikovných mladých lidí je tu stále dost, stejně jako v Praze, nebo na Moravě. Někdo se vyžívá ve sportu, někomu se líbí tanec s písničkou. Moc lidí to neví, na zdejších prknech jsme už realizovali tři muzikály. První byl Král zbojníků, následoval muzikál Mama Mia, poslední byl Dracula Karla Svobody. Jeden muzikál nám vygumoval ze seznamu covid," vypočítává Svoboda a pokračuje: "Vždycky mne lákala Pomáda. Snad nejznámější muzikál, který v roce 1978 proslavil John Travolta a krásná Olivia Newton-John. Zase tu byl covid, zase nejistota. V srpnu ale bylo rozhodnuto. Zkoušíme! Organizační tým a technická skupina se dala do plánování a příprav. Připravuje se hlavní scéna, jednoduché dekorace, babičky nabízejí dobový šatník. Do zkoušek se zapojilo šestadvacet školáků, studentů, ale i starších ochotníků. Rozděleny byly role, secvičují se pěvecká a taneční čísla, vše se propojuje s hereckými scénami. Žádný naleštěný cadillac na jevišti nebude, ale moc se na nové představení těším. Dvakrát týdně zkouška, jednou měsíčně o víkendu soustředění, o prázdninách další," dodává režisér.