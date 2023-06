/FOTO/ Možná více než tři stovky návštěvníků, spokojených rodičů a jejich dětí. Ti všichni ve čtvrtek odpoledne ocenili v Domě kultury (DK) v Ústí nad Labem show, kterou nabídla krajské metropoli pojízdná zábava okolo veselého i přidrzlého Kašpárka v rohlíku.

Kašpárek v rohlíku pobavil Ústí. | Foto: Miroslav Solař

lečny tu tančily v krátkých sukýnkách a chlapíci hráli na klávesy i bicí. Veselá parta přivezla do Ústí čepice, pardon kašpárkovské číro pro bejby punkáče, samolepky a také CD s pořadovým číslem 5. Samozřejmě nechyběla dobrá nálada.

„To jsem ocenil také u svého šestnáctiletého synka na invalidním vozíčku, poprvé se mnou byl na takové akci a dost si ji užíval. Jistě o Kašpárkovi bude ve škole vyprávět,“ řekl návštěvník akce a externí spolupracovník Ústeckého deníku Radek Strnad. Malé děti, kluky i holčičky nosili po sále DK rodiče v rukách, starší se už pyšně nosili sami či pyšně a světaznale asistovali svým matkám, které byly v DK v převaze.

„A Kašpárek do nás sypal své hity, na těch prvních spolupracoval i Márdi z pardubické Vypsané fiXy či David Koller. K mání z pódia byly i hity světové, třeba česká verze hitu The Clash se sloganem Čůrej sem, čůrej tam či další originální britský hit „Táto kup mi želvy“ vytleskávaný mohutně publikem. Všichni jsme si to užili, jak prohlásil v sále jeden tatínek „možná víc než ty naše mrňata“. A zase nás Kašpárek v rohlíku dobře pobaví, až se za rok vrátí. Děkujeme!,“ dodal Strnad.

Po skončení kašpárkové show čekalo rodiče a hlavně děti venku velké překvapení. Před DK vznikla vodní fontána chrlící osvěžující pěnu, úplně jako v pohádce Hrnečku vař. Atrakci si užily děti i dospěláci. (sol, mm)

