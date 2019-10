V rámci divadelního festivalu Kult je letos věnována značná pozornost programům pro rodiny s dětmi. Nejen jim je ve čtvrtek 10. října určená zahajovací show festivalu, ale také představení Medová královna hradeckého divadla Drak a Pohádka o Liazce Naivního divadla Liberec.

Organizátoři se rozhodli, že budou své diváky vychovávat už od útlého dětství. „Určitou roli hrála i má osobní zkušenost, kdy vidím, že když chci jít do divadla, je složité zajistit hlídání pro děti. A tak je často řešením volba programu, který je vhodným pro děti a zároveň pobaví i dospělé. A takové jsme se pokusili zařadit do programu,“ vysvětlil ředitel festivalu Jan Kvasnička.

Zahájení akce nazvané „Carpe Diem Ad Rivum - užívej života nad potokem“ bude opět v režii mima a režiséra Radima Vizváryho. Bude složené z různých malých výstupů rozličných žánrů. Odehraje se na ústeckém Lidickém náměstí a v atriu magistrátu. „Těšit se můžete na cyr wheel - efektní tanec v rotujícím kovovém kruhu, na wall dance - tanec na stěně výškové budovy magistrátu, na chůdaře i párovou akrobacii. Návštěvníky pobaví také špičkový žonglér, pantomima, street dance, ekvilibrista s žebříkem, loutky a LED show. Bude založená na podobném principu jako fire show, ale s LED svítícími objekty. Vše předvedou špičky ve svých oborech,“ uvedl Kvasnička.

Představení Medová královna je určeno divákům od tří let. Jak je pro hradecký Drak typické, bude to kombinace krásných loutek, nádherné dekorace, silné atmosféry, skvělých hereckých výkonů a chytrého, ale nepodbízivého příběhu o holčičce, která šla dědečkovi pro med. Na jevišti bude doslova alchymistická dílna pro výrobu medu a velmi hezky jsou vyřešeny také loutky jednotlivých včel, jejichž vedením herci vytvářejí dokonalou iluzi jejich pohybu od vylézání z úlu až po samotný let. Součástí představení jsou také humorné situace, například oživování včelky, která se popálila o žárovku. Anebo nafouknutý kostým holčičky poté, co dostala několik žihadel.

Pohádka o Liazce se volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye Paříž - Dakar v 80. letech minulého století a bude se líbit dětem od pěti let i dospělým fandům motoristického sportu. Severočeští montéři a závozníci vratislavického piva se totiž jednoho dne rozhodnou přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec. Na cestě jim k tomu bude pomáhat i řada pohádkových bytostí, například Šeherezáda či třeba kouzelný džin z láhve.

„Obě divadla, hradecký Drak i Naivní divadlo, patří k absolutní české špičce ve tvorbě pro dětského diváka. Taková kombinace imaginace, výtvarna, hudby a skvělého herectví a loutkoherectví se jinde nevidí. Jsou to sice dětská představení, ale na obě se moc těším,“ doplnil Kvasnička.