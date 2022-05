Kde vznikla myšlenka divadelní pouti?

Mám moc rád pouliční divadlo a léta jsem přemýšlel, jak ho zakomponovat do dalších akcí, které děláme. Pár pokusů jsme učinili v rámci festivalu Kult, ale nějak to úplně nebylo ono. Zároveň si myslím, že je to skvělá forma zábavy pro každého napříč generacemi. A když jsem přemýšlel, jak přispět k oživení místa, kde žiji, tedy Dolních Zálezel, tak mne napadl festival pouličního divadla. Tak zhruba vznikla Divadelní pouť.

O čem vlastně akce je a co se na ní děje?

Akce přiváží špičková divadla všech možných žánrů, které lze hrát v plenéru. Loutky, klauni, akrobaté, pantomima, chůdaři, žongléři i verbální žongléři, ti všichni jednou za rok oživují střed obce k pobavení diváků, kteří jsou nejenom ze Zálezel.

Na co se návštěvníci mohou těšit?

Letošní pouť se uskuteční v neděli 5. června od 14 hodin. V programu jsou například akrobatky Holektiv s představením Letkyně, klauni Squadra Sua s představením Soldates, obří loutky Echt Street Puppets, interaktivní bojofka Enigma, Neviditelný cirkus, čtení na lodi Marie nebo závěrečný koncert kapely Bombarďák. Kromě toho budou workshopy pro děti – malování klaunů, párová akrobacie, lepení letadel a žonglování. Po celou dobu akce bude k dispozici občerstvení U plavčíka, kavárna Špajz, bistro Bonviván a palačinkárna Moravany.

Čím byla poslední pouť nejzajímavější?

Těžko něco vypíchnout. Mediálně nejzajímavější možná bylo závěrečné představení divadla V.O.S.A., jehož fragmenty o třičtvrtě roku později mohli vidět návštěvníci české expozice na Expo v Dubaji.

Jak vypadá spolupráce s obcí, co pořádá ona a co vy?

Jsme spolupořadatelé akce a máme to rozdělené podle našich možností a schopností. Obec především poskytuje prostory, zajišťuje energie, zázemí pro účinkující a pracovníci obce plus dobrovolníci nám pomáhají i během samotné akce. Obec je rovněž připravena nám poskytnout Kulturní dům, kdyby nám počasí nepřálo a bylo potřeba akci přesunout pod střechu. Společně také hledáme partnery akce, kteří nám pomáhají akci financovat.

Nyní trochu o vás. Co vás přivedlo ke kultuře, mohl byste to ilustrovat nějakou příhodou?

Kdysi jsem si naivně myslel, že když budu pořádat kulturní akce, tak se na to budou dobře balit holky. Není to pravda. Než sbalíte techniku, tak holky utečou s kytaristy nebo herci.

Kde má kořeny Kult, ať už festival nebo produkce?

Asi někde v době, kdy jsem se po vysoké škole vrátil z Prahy do Ústí a měl jsem pocit, že tu chcípnul pes. To už je ale dávno. Teď mi přijde, že je ústecká kulturní nabídka velmi slušná a moc bych si přál, aby si toho diváci vážili, protože současná pocovidová situace je taková, že návštěvnost kulturních akcí je mizerná. Některé statistiky uvádí, že je na šedesáti procentech doby před covidem a to je pro pořadatele velká svízel.

Co do budoucna připravujete?

Na 15. května od 15 hodin v Hraničáři pantomima Robo Erectus, 5. června Divadelní pouť, od 12. do 19. června pojedeme derniérové jízdy s naším projektem divadla v jedoucím autobusu Bermudský trojúhelník. V červenci by měla opět přijet Loď Tajemství a v srpnu začínáme zkoušet nový projekt našeho Divadla KULT – Robo Pop. Ten bude mít premiéru 1. října. Touto premiérou zároveň odstartuje 25. ročník festivalu Kult, jehož hlavní část proběhne od 12. do 22. října. Mezitím stihneme přivézt ještě nějaké divadelní lahůdky do Hraničáře a možná i do Činoheráku.

A co z toho bude pro Dolní Zálezly?

V Dolních Zálezlech chceme i nadále pokračovat v tradici Divadelních poutí. Já ještě trochu pomáhám s realizací projekcí Letní kina.