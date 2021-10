V noci 8. února 1989 došlo k obrovskému výbuchu přímo v centru Ústí. Bomby vyhloubily hluboký kráter, tlaková vlna vyrazila na tisíc oken. Kdo za explozí stál, se nikdy neobjasnilo. Teď ale inspirovala Divadlo Kult k netradičnímu zpracování. Takzvaná „audiowalk“, rozhlasová hra s procházkou, provede diváky městem „ráno poté“, kdy se tu o incidentu začíná mluvit.

Zatímco ho dobový tisk popisuje jako teror disidentů, podle obyčejných lidí bomby narafičila StB. A to aby dohasínající komunistická moc konečně získala pádný argument, že chartisté a další podobné „živly“ skutečně ohrožují socialistický lid. Paranoidní atmosféru rozkládajícího se státu v předvečer „sametové revoluce“ přiblíží od středy lidem Ctrirad Götz, Jan Řezníček a další herci.

Do hry vás dostanou QR kódy.

Jak na to?



Potřebujete chytrý telefon s nainstalovanou aplikací na čtení QR kódů a sluchátka. Start je v atriu ústeckého magistrátu, kde bude naproti vchodu na ÚMO město samolepka s QR kódem. Jeho načtením spustíte příběh, který vás pak sám povede na další místa s dalšími QR kódy, které spustí pokračování hry. Více na www.festivalkult.cz.

S námětem Exploze přišel Jan Kvasnička, šéforganizátor divadelního festivalu Kult, který v Ústí právě startuje. „Pro mě to je pořád záhada. Bylo mi 15, pamatuju si, jaká to byla prda. Žádná jiná bomba v Ústí od 2. světové války nevybuchla,“ říká Kvasnička na to, proč se výbuchem zabýval víc než po čtvrtstoletí.

Podle scenáristy Filipa Nuckollse, který jeho námět rozepsal do dialogů, ale hra vypovídá trochu i o současnosti. „I teď jistá média nebo odbory státu znovu popisují věci jinak, než jsou ve skutečnosti. Politici mají potřebu vyzdvihovat na sociálních sítích, co všechno skvělého dělají, ale realita žití je jiná,“ míní scénárista Nuckolls.

Exploze má několik zastavení. Zavede posluchače třeba do nejvyšších pater krajské politické moci. Nebo k místu, kde zkoušela alternativní kapela Základní Pištora. Její muzikanti tápou, jestli brát výbuch jako výstřel z Aurory a pustit se do revoluce, nebo radši lépe schovat ve zkušebně manifest Několik vět před očekávatelnou „šťárou“.

Posluchači se s hlasy herců v uších „podívají“ i do redakce Průboje. Tam si provinční novinář dělá naději, že když o explozi napíše „správně“, vytáhne ho to z inverzí zamořeného Ústí do Prahy. Poslední lokace přehoupne lidi do současnosti. Samotní autoři hry v ní zpovídají dřívějšího fotografa národního výboru, který onemocněl covidem-19 a na smrtelné posteli chce říct, jak to bylo.

Na událost reagoval dobový tisk.Zdroj: se souhlasem Města Ústí nad Labem

Tohoto důchodce mluví v Explozi ústecký chartista Miroslav Rosendorf, kterému bylo v době výbuchu něco přes 20 let. „Pohyboval jsem se vždycky v takzvaných špatných kruzích. Chodil jsem na Základní Pištoru, pamatuju koncert, který rozháněli policajti. Několikrát mě zatýkali,“ vzpomíná Rosendorf. Výbuch neslyšel. „Byl jsem mimo centrum, zaznamenal jsem až následné reakce. Věděl jsem, že na Ústecku není nikdo, kdo by po komunistech šel takhle tvrdě. Bylo mi jasné, že si to museli udělat sami, protože jim už teklo do bot,“ dodává Rosendorf.

Pojistka proti dalšímu lockdownu

Autorský tandem Kvasnička-Nuckolls má za sebou už čtvrtou podobnou spolupráci, která překračuje hranice klasického divadla. Včetně inscenací odehrávajících se za jízdy dopravními prostředky. „Teď je to taková rozhlasová hra s procházkou, vytáhneme člověka ven. Dobré je, že stejně jako v autobuse nebo ve vlaku hraje prostředí, kudy jdete. Aniž bychom museli něco složitě stavět,“ vykládá Nuckollls.

V Česku s některými takovými „výpravami se sluchátky“ nedávno přišlo Divadlo Na Zábradlí i Činohra Národního divadla. A to v souvislosti s lockdownem, kdy lidé nesměli za herci na kamenné scény.

To byl také vedlejší motiv vzniku Exploze. „Když jsme začali chystat Kult, nebylo ještě jasné, jak se vyvine epidemiologická situace. Nechtěli jsme, aby se nám stalo to, co loni, že nám to týden před startem hygiena zruší,“ vysvětluje Kvasnička.

Ten měl původně v plánu připravit na tento týden pro Ústecké přehlídku více „audiowalks“, ale i jiných alternativních forem od různých divadel, která se jimi musela vyrovnávat s nemožností hrát v sále pro publikum. Ale když organizátoři finalizovali program, bylo jasné, že další lockdown nebude. A také že lidé jsou covidovými náhražkami přesycení.

Tak nakonec v programu zbyla jen procházka s Explozí. Bude dostupná v průběhu festivalu od středy 13. října od 17 hodin do 23. října. Kvasnička chce ale žádat magistrát o povolení, aby mohl ve městě nechat QR kódy s vstupy do hry i potom.