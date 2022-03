Choreografie a režie se chopili Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov. Scénu a kostýmy připravila Jana Stejskalová. Účinkuje balet a orchestr Severočeského divadla s dirigentem Milanem Kaňákem.

"V současné době je to světový baletní klenot a skutečně monumentální dílo. V plné délce trvalo na premiéře v roce 1890 i s přestávkami téměř čtyři hodiny. Avšak my jsme chtěli vytvořit poněkud komornější verzi starého, známého příběhu… verzi speciálně pro náš ústecký baletní soubor. Rozhodli jsme se zbavit představení jeho monumentálností a zaměřit pozornost diváka na příběh lásky, krásy a štěstí. Bez přerušení hlavní linie pohádky jsme vložili i drobné dějové nuance. Chtěli bychom, aby představení přineslo dětem podívanou, dospělé pobavilo a vrátilo je alespoň na chvíli do bezstarostného dětství," uvedli choreografové.

Poslední premiéra baletu Spící krasavice v Severočeském divadle byla uvedena v roce 2003.