A v krátkém sledu ji nyní nabídne ve Varšavské na Střekově ještě v neděli 14. a ve středu 17. dubna vždy od 19. hodin. Vstupné je 250 a 99 korun.

„Je to vůbec poprvé, kdy může naše publikum poznat tvorbou autora, kterou už Spojené státy důvěrně znají. Hru Lobby Hero Lonergan v premiéře nabídl roku 2001 v New Yorku a sedm let poté také na Broadwayi. Do češtiny ji pro Činoherní studio přeložila Markéta Prušinovská, pro Činoherák ji svým osobitým stylem nastudoval Jan Prušinovský. Do hry obsadil herce Činoherního studia Jana Jankovského, Kryštofa Rímského, Petra Uhlíka a Zuzanu Truplovou. Oba nováčci, Petr a Zuzana, současně na ústeckém Střekově nastupují.

Inscenace se odehrává ve vestibulu obytné výškové budovy na Manhattanu, kde žije převážně střední třída. Ale také v prostoru ulice těsně před vchodem do ní.

Halu hlídají uniformovaní sekuriťáci Jeff (27) (Petr Uhlík) a jeho nadřízený, Portorikánec William (Kryštof Rímský). Budovu mají ve svém rajónu policisté Bill (Jan Jankovský) a jeho parťačka Dawn (Zuzana Truplová).

„Uvádíme hru ze současnosti, která se snaží být co nejméně divadelně okázalá. Měl-li bych si půjčit terminologii z jiného oboru, napíši, že je něco jako crossover,“ líčí dramaturg Činoherního studia Karel František Tománek.

Podezřele evropsky

Jan Prušinovský, režisér proslulých seriálů Most! z ČT nebo Okresní přebor z Novy, vysvětluje, čím si ho autor Lonergan získal: „Ač je americký autor, k dramatu se tu staví až podezřele evropsky. Působí to jako lehké tlachání a drama se tu pak děje až v druhém plánu. A to mi tu celkem konvenuje.“

Setkání s Janem Prušinovským si chválí také Kryštof Rímský, rodák z Prahy a domestikovaný Ústečan. „Je to člověk, který má strašně kreativní duši. S tím to bylo velké setkání. Ta inscenace je geniálně napsaná a mám v ní skvělé kolegy. Honzu Jankovského nemusím představovat, s tím jsem třináct let na jevišti a dál v tom hodlám pokračovat. Zuzku Truplovou jsem poznal rád, protože to je velký pracant a velký bojovník. Je to holka, která má nakročeno k hodně dobrému herectví,“ tvrdí Kryštof.

„No ale já bych chtěl vypíchnout toho úplně hlavního, Petra Uhlíka. Já osobně bych na to v jedenadvaceti „neměl koule“. To je neskutečný týpek, srovnávám ho s Pucholtem. Vzpomínám si na filmy, kde byl Pucholt mladý, tak tak na mě působí dnes Péťa Uhlík. Svou energií, temperamentem, způsobem hraní, komikou, neskutečnou partneřinou, nasloucháním ostatním… To u tak mladého herce je opravu výjimečná věc, umět naslouchat… A on nejen že naslouchá a spoluhraje, on tam tu věc rovnou vytváří. Je velmi důležité, jak to dělá, on je velký hráč a velký „nákup“ do Činoheráku. Po konzervatoři se ho okamžitě ujala Palmovka, ale on pro ni moc není. Hodí se do Činoheráku, má duši pankáče, tady je hned jako doma.

A dramaturg Karel František Tománek z Litoměřic ještě vysvětluje, jak Lobby Hero souvisí s tématem motta aktuální sezony Činoherního studia: „Jedna jediná událost tu zásadním způsobem změní život čtyř lidí. Každý z nich se s jejími důsledky musí vyrovnat po svém. Svým způsobem je to souboj, takže téma „kdo s koho" tu sedí. Jenže chybí jasný vítěz.“