Do Národního domu zavítaly v sobotu 25. března jedny z nejosobitějších kapel současnosti: indie kapela Dukla a existencionální electropop post-hudba. | Foto: Miroslav Solař

Koncert provázela specifická barevná show, kde vystupující muzikanty rámovaly v protisvětle převážně do červené laděné světelné efekty, které vytvářely zvláštní náladu na celé scéně.

Dukla za posledních pár let prošla výrazným vývojem: Ve skladbách se více ukazuje jak jejich odkaz ke klasickému českému písničkářství, na druhou stranu více pracují se samply, synťáky a elektronikou. Zásadní jsou české texty, které vás pravděpodobně provázejí ve chvíli, kdy se vracíte sami nad ránem z klubu, jedete vlakem v pátek večer do rodné hroudy nebo vzpomínáte na holky a kluky z intru. Přezdívají je „nejsmutnější kapela z Vinohrad“, nicméně my ze severu víme, že dlouhodobě pracují i na soundtracku příběhu ze zapomenutého sídliště na okraji dramatických šedých hor. Na konci roku 2022 vydali nové EP s názvem 3.

Pražské duo post-hudba se po dvou letech vrací s novým albem, které nese název „My všichni tady a teď“. Příběhy o hořících lesech, realitě života stráveného v nesmyslné práci, postupně se rozpadajících vztazích a potřebě vrátit se ke kořenům dřív, než bude pozdě. Hudba, která vychází z elektropopu, ale co chvíli odbočuje k trapu, UK garage, indie folku i agresivním hlukovým stěnám. Smutní kluci stárnou. Post-hudba jsou zpěvák a textař Dominik Zezula (Děti mezi reprákama, Ministerstvo popu) a producent Tomáš Havlen (Spomenik, Zvíře jménem podzim).

Miroslav Solař