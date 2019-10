Radostí jsou bezesporu domácí i mezinárodní interpreti festivalu. Smůlou pak fakt, že nepřijede do Ústí světová legenda jazzového kontrabasu a baskytary Miroslav Vitouš, muzikant narozený v Čechách. „Bohužel musel kvůli zdravotním problémům zrušit svá plánovaná vystoupení, nejen to ústecké,“ řekl smutně Ústeckému deníku Ivan Dostál, ředitel Kulturního střediska města Ústí a zakladatel Jazz and Blues festivalu v Ústí.

Kdo Miroslava Vitouše „zastoupí“?

Bude to kvartet, který vede kytarista polské legendy SBB. Tento muzikant se jmenuje Apostolis Anthimos. Je to sice jiná hudba, než jakou by nabídl Vitouš, ale pro diváky bude jistě podobně zajímavá.

Lze říci, kdo nakonec bude největší hvězdou akce?

Osobně si myslím, a těším se, že trio JCM: David ´Clem´ Clempson (kytara, zpěv) + Mark Clarke (baskytara, zpěv) + Eddie Filipp (bicí), což jsou dva bývalí hudebníci legendární skupiny Colosseum doplnění bubeníkem Filippem. Ještě s Johnem Hisemanem natočili v dubnu 2018 album „Heroes“. Poté ale bohužel Hiseman zemřel, a tak nyní ústecký koncert bude v sobotu právě poctou jemu.

Jenže pro každého může být hvězdou někdo jiný. Zajímavý bude i zahajovací páteční koncert jazzového klavíristy a Ústečana Marka Novotného, který odjel studovat hudbu do Berklee. Zahraje se svým Triem se zpěvačkou Josefínou Čermákovou a doprovodí tak světově proslulý smyčcový český Epoque Quartet. Jejich společné vystoupení nabídne pestrobarevnou fúzi jazzu a vážné hudby s prvky impresionismu, latinsko-americké muziky, folkloru a šansonu, Ústí tu čeká zážitek. Mohlo by to být jedno z nejlepších vystoupení festivalu za poslední dobu.

Koho z letošních hudebníků jste viděl živě?

Slavný kytarista Clem Clempson už tu zahraje potřetí, ale pokaždé s jiným seskupením. Už tu byl s Hamburg Blues Bandem, hráli se zpěvačku Maggie Bell. V Ústí doprovázel také Arthura Browna a jako člen JCM se teď vrací tam, kde už to dobře zná.

Soudím, že jiný případ jsou čeští muzikanti, že?

Ano. Třeba jazzový varhaník Jan Kořínek se svou skupinou Groove už bavil náš festival víckrát. Tentokrát na hammondy doprovodí skvělého amerického blues-soulového zpěváka Lorenzo Thompsona. A nakonec i jazzový kytarista Lukáš Chejn, kapelník stále populárnější pražské skupiny Jazz Efterrätt, už ústecký festival bavil. Tentokrát se představí v pátek od 22.30 hodin v Národním domě v sestavě české jazzové skupiny Tribute2Headhunters. Jejich nový program je zajímavý tím, že hrají výhradně repertoár průkopníka syntezátorů Herbie Hancocka v originálních aranžích. Zazní tak všechny jeho slavné skladby jako Watermelon Man a další…

Albert Castiglia - I Been Up All Night - Don Odells Legends Zdroj: YouTube.com/Don Odell

Dočká se publikum i překvapení?

Nevím, pro každého to může být něco jiného. Ale já nemám rád překvapení. Když totiž chystáte akci půl až tři čtvrtě roku, většinou nakonec dojde jen na ta nepříjemná – viz letos právě pan Vitouš. Mezi příjemná překvapení bych ale zařadil americkou skupinu Albert Castiglia Band ze sobotního programu. Albert je muzikant, který se už neodvratně posunuje do první hudební ligy. Tajně si přejeme, aby sehrál roli takového Joe Bonamassy, kterého jsme tu měli, když startoval svou hvězdnou kariéru a dodnes se tím můžeme chlubit.