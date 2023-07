Ve středu 26. července proběhne od 19 hodin v kinosále Veřejného sálu Hraničář exkluzivní předpremiéra filmu Dvě slova jako klíč s delegací tvůrců, herců i autora knižní předlohy. Protože je vyprodáno, přidal Hraničář ještě projekci další, ta proběhne už od 16.30 hodin. Tak ji radši nepropásněte.

Z filmu Dvě slova jako klíč | Foto: Bontonfilm

O co v díle Josefa Formánka jde? Na několika různých kontinentech se odehrávají různé příběhy o vztahu rodičů a jejich dětí, o osudu a také o různých neznámých silách, které ale dosti podivuhodně řídí naše kroky. Čí kroky například? Jeden úspěšný japonský byznysmen by se moc rád smířil se svou dcerou, kterou ovšem už jako malou dívku v jejím dětství opustil. Právě s ní se vydává na cestu, a to rovnou do hor, do Himálaje. Jenže stejně jako on, i svobodná matka v Česku dostane poněkud záhadný dopis s pro ni dosti zásadní zprávou.

Děj filmového hitu Oppenheimer má spojení do Čech, potkáte v něm postavu z Ústí

Zdroj: BontonfilmAle není sama. Malíř a již vyléčený alkoholik potkává krásnou ženu a s ní i pro něj dosti nečekanou možnost rodinného života. Spisovatel zase bere svého kamaráda a jejich vnitřní démony na pro ně oba pestrou výpravu do indonéské džungle. A také kněz v New Yorku se musí vypořádat s dosti zvláštními sny a na samotě kdesi na břehu Baltského moře čeká jistý starý muž na návštěvu vlastního syna. Každý z těchto tolik odlišných hrdinů přitom stojí před dosti zásadní změnou ve svém jedinečném životě. Jejich kroky mohou přitom zásadně ovlivnit příběh toho druhého. Jejich samostatné cesty se začnou prolínat, a nakonec se propojí do jednoho opravdu velkého příběhu života. Víc už uvidíte v kině.